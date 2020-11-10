 Cumhuriyet gazetesine 28 günlük ilan kesme cezası | TÜRKİYE | DW | 16.11.2020

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TÜRKİYE

Cumhuriyet gazetesine 28 günlük ilan kesme cezası

Cumhuriyet gazetesine haberlerden ötürü verilen 28 günlük ilan kesme cezası uygulamaya kondu. Cumhuriyet, cezaya yapılan itirazların reddedildiğini bildirdi.

Istanbul Redaktion Cumhuriyet (picture-alliance/dpa/C. Turkel)

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Basın İlan Kurumu'nun gazeteye verdiği ilan kesme cezalarına yapılan itirazların reddedilmesi üzerine 28 günlük ceza uygulamaya kondu.

Cumhuriyet'in haberinde, "Basın İlan Kurumu (BİK) bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle Cumhuriyet’e 45 gün ilan kesme cezası verdi. Gazetemiz avukatlarının yaptığı itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından BİK, 28 günlük ilan kesme cezasının uygulanacağını gazetemize tebliğ etti" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili 15 haber ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin şikâyeti üzerine gazeteye verilen toplam 37 günlük ilan kesme cezası ile cumhuriyet.com.tr’ye verilen toplam 8 günlük ilan kesilmesi cezasına yapılan itirazların İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi. Cumhuriyet'in konuyla ilgili haberinde, verilen 45 günlük cezanın kesinleşen 28 günüün uygulanmak üzere gazeteye tebliğ edildiği bildirildi.

Küçükkaya: Suçumuz habercilik!

Bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet'e verilen ilan kesme cezasını ele alan gazetenin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Suçumuzun büyük olduğunu biliyoruz: Habercilik!.. İlk önce açılan davalarla "sopayı" gösterdiler; şimdi de "ekonomik sopayı" gösteriyorlar... Cumhuriyet’e, "Habercilik yapmayacaksın... Hele hele Saray’daki üst düzey bürokratla ilgili olumsuz bir haber hiç yapmayacaksın diyorlar" eleştirisinde bulundu. Küçükkaya yazısında, "Büyük bir yanılgı içindeler!.. Cumhuriyet’i böylesi cezalarla susturamazlar... İlhan Selçuk’un, Uğur Mumcu’nun çizgisinden bir milim dahi sapmayacak olan Cumhuriyet, her zaman bildiği tek işi yapacak: “Gazetecilik!.." ifadelerini kullandı.

DW, BÖ/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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