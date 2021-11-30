Cumhuriyet çalışanlarından işten çıkartılan meslektaşlarına destek

Cumhuriyet gazetesi çalışanları işten çıkartılan meslektaşlarına destek vermek için bugün İstanbul Şişli'deki gazete binası önünde bir açıklama yaptı.

İşten çıkarma kararından Cumhuriyet Vakfı yöneticileri ve şirket yönetim kurulunun atanmış üyelerinin sorumlu olduğu belirtildi.

"29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet Gazetesi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekenin mimarları, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve atanmış şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan'dır" denildi.

"Yayın çizgisine operasyon"

Açıklamada "Emeği yüce değer olarak gören gazetemize büyük zarar veren bu isimler, Cumhuriyet'in simge ismi İlhan Selçuk'un öğrencilerini, çocuklarını gazeteden kovma kararı almışlardır. Bu kararı tanımıyoruz" denildi.

Açıklamada "Arkadaşlarımızın aramızdan koparılmasına gerekçe olarak gösterilen 'ekonomik nedenler' savını kabul etmiyoruz. Bu, Cumhuriyet'in gazetecilik anlayışına vurulmuş bir darbe, yayın çizgisine yönelik bir operasyondur" denildi. Ayrıca "Seçim sürecine giren Türkiye'nin en önemli gazetesinin yayın politikasına müdahale girişiminin de tehlikenin de farkındayız" ifadelerine yer verildi.

En az 15 kişinin çıkartılması kararlaştırıldı

Açıklamada 16 Kasım 2021 tarihinde yapılan Cumhuriyet Vakfı toplantısında en az 15 kişinin işten çıkarılmasının kararlaştırıldığı ve bununla ilgili Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan öneri sunması istendiği belirtildi. Küçükkaya'nın, yazışişleri ekibi ve servis şeflerinin çekincelerini dile getirdiği ve hiç kimsenin işinden olmaması için yapıcı öneriler ve özverilerde bulunma kararı aldıkları kaydedildi.

"Ancak, çalışanın sesine kulak tıkayan, kendilerine sunulacak önerileri bile beklemeyen Alev Coşkun, Adnan Arslan ve Osman Özer'den oluşan şirket yönetim kurulu, Cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmayan bir kararla sekiz çalışma arkadaşımızı Cumhuriyet'ten koparmıştır" denilen açıklamada "Bu kararla, Cumhuriyeti Vakfı tarafından gazeteyle ilgili kararlarda tek yetkili kılınan Yürütme Kurulu ve Genel Yayın Yönetmenliği makamının iradesi çiğnenmiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer istifaya davet edildi.

Açıklamanın yapılacağı gün Cumhuriyet yönetiminin bina önüne polis çağırması tepki çekti.

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile 2 hafta önce imzalanan toplu sözleşmenin ardından dün sekiz gazeteciyi işten çıkardı. Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler Tuğba Özer, Ece Piroğlu, fotomuhabir Vedat Arık ile arşivde çalışan Mahmut Gündüz'ün işine son verildi.

DW / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe