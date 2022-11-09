  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Kongre ara seçimlerinde oy kullanan ABD vatandaşları - (08.11.2022 / Madison)
Fotoğraf: Jim Vondruska/AFP/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Cumhuriyetçiler ABD'de beklenen fırtınayı estiremedi

1 saat önce

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler beklenen başarıyı elde edemedi. Pek çok eyalette oy sayımı devam ediyor.

https://p.dw.com/p/4JEpO

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan Kongre ara seçimlerinde, gerek iktidardaki Demokratlar gerek ise Cumhuriyetçilerin net bir zafer kazanamadı. Seçim öncesinde ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda dile getirilen Cumhuriyetçilerin Demokratlara fark atabileceği yönündeki tahminler, elde edilen ilk sonuçlara göre gerçekleşmiş değil.

ABD televizyonlarının aktardığı sonuçlar, Colorado, Connecticut ve New Hampshire eyaletlerindeki senatörlüklerin Cumhuriyetçiler tarafından kazanılamadığını ortaya koyuyor. Muhalefetteki Cumhuriyetçilerin Senato'da net bir üstünlük elde edebilmesi bu üç eyaletten zaferle çıkması gerekiyordu.

Mehmet Öz Senato'ya giremedi

Her iki tarafın başabaş bir mücadele verdiği Pennsylvania eyaletinde, Cumhuriyetçilerin adayı olan Türk asıllı Mehmet Öz, Demokratların adayı John Fetterman'a az farkla geçilerek seçimi kaybetti. 

Oy sayım işleminin devam ettiği Arizona ve Nevada eyaletlerinde de Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışın sonucu henüz netleşmiş değil. 2020 Başkanlık Seçimleri'nde, Arizona eyaletinde oy sayımı günlerce sürmüştü.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde edebilmek için Senato'da bir, Temsilciler Meclisi'nde ise beş sandalye daha kazanması gerekiyor.

Valilik seçimleri de yapılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bundan sonraki iki yıllık görev süresine çok önemli etki edecek olan Kongre ara seçimlerinin yanı sıra Amerikalılar, eyalet yöneticilerini de belirlemek üzere oy kullandı. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak kalesi sayılan Florida'da Vali Ron DeSantis açık ara farkla yeniden bu göreve seçildi. 44 yaşındaki DeSantis, 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçiler'in muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde yeniden vali seçilen Cumhuriyeçi Ron DeSantis
Ron DeSantisFotoğraf: Eva Marie Uzcategui/AFP/Getty Images

Pennsylvania'daki valilik seçimini ise Demokratlar'ın adayı Josh Shapiro kazandı. Eski Başsavcı Shapiro'nun, Donald Trump tarafından desteklenen Doug Mastriano'ya karşı, oyların yüzde 55'ini alarak galip geldiği duyuruldu.

New York eyaletinde de, halihazırda valilik görevini yürüten Demokrat Kathy Hochul, Cumhuriyetçi rakibi Lee Zeldin'e karşı seçimlerden açık ara farkla zaferle ayrıldı. Cumhuriyetçi seçmenin geleneksel olarak daha yoğun olduğu Teksas'ta ise, beklendiği üzere Cumhuriyetçilerden Greg Abbott Demokratlar'ın adayo Beto O'Rourke'yi geçerek bir dönem daha valilik görevini sürdürmeye hak kazandı.

 

dpa,AFP / ET,EC

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kongre ara seçimlerinde oy kullanan ABD vatandaşları - (08.11.2022 / Madison)

Cumhuriyetçiler ABD'de beklenen fırtınayı estiremedi

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

MESEM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın market zinciri A101 ile imzaladığı ve tepkiler üzerine iptal edilen protokol ile gündeme gelmişti.

MESEM: Mesleki eğitim mi ucuz iş gücü mü?

MESEM: Mesleki eğitim mi ucuz iş gücü mü?

Eğitim2 saat önce

AKP seçimde üçüncü sandık mı getirmek istiyor?

AKP seçimde üçüncü sandık mı getirmek istiyor?

Politika14 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli'ye HDP eleştirisi: Samimiyetsizliğin devamı

Bahçeli'ye HDP eleştirisi: Samimiyetsizliğin devamı

Politika17 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM: Tutuklu HDP’li vekiller derhal serbest bırakılmalı

AİHM: Tutuklu HDP’li vekiller derhal serbest bırakılmalı

Hukuk ve Adalet19 saat önce

Yabancı mafya: Suç örgütleri neden Türkiye'ye geliyor?

Yabancı mafya: Suç örgütleri neden Türkiye'ye geliyor?

Suç22 saat önce
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

Politika7 Kasım 2022
Ana sayfaya dön