Cumhuriyetçiler ABD'de beklenen fırtınayı estiremedi

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler beklenen başarıyı elde edemedi. Pek çok eyalette oy sayımı devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan Kongre ara seçimlerinde, gerek iktidardaki Demokratlar gerek ise Cumhuriyetçilerin net bir zafer kazanamadı. Seçim öncesinde ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda dile getirilen Cumhuriyetçilerin Demokratlara fark atabileceği yönündeki tahminler, elde edilen ilk sonuçlara göre gerçekleşmiş değil.

ABD televizyonlarının aktardığı sonuçlar, Colorado, Connecticut ve New Hampshire eyaletlerindeki senatörlüklerin Cumhuriyetçiler tarafından kazanılamadığını ortaya koyuyor. Muhalefetteki Cumhuriyetçilerin Senato'da net bir üstünlük elde edebilmesi bu üç eyaletten zaferle çıkması gerekiyordu.

Mehmet Öz Senato'ya giremedi

Her iki tarafın başabaş bir mücadele verdiği Pennsylvania eyaletinde, Cumhuriyetçilerin adayı olan Türk asıllı Mehmet Öz, Demokratların adayı John Fetterman'a az farkla geçilerek seçimi kaybetti.

Oy sayım işleminin devam ettiği Arizona ve Nevada eyaletlerinde de Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışın sonucu henüz netleşmiş değil. 2020 Başkanlık Seçimleri'nde, Arizona eyaletinde oy sayımı günlerce sürmüştü.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde edebilmek için Senato'da bir, Temsilciler Meclisi'nde ise beş sandalye daha kazanması gerekiyor.

Valilik seçimleri de yapılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bundan sonraki iki yıllık görev süresine çok önemli etki edecek olan Kongre ara seçimlerinin yanı sıra Amerikalılar, eyalet yöneticilerini de belirlemek üzere oy kullandı. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak kalesi sayılan Florida'da Vali Ron DeSantis açık ara farkla yeniden bu göreve seçildi. 44 yaşındaki DeSantis, 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçiler'in muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.

Ron DeSantis Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui/AFP/Getty Images

Pennsylvania'daki valilik seçimini ise Demokratlar'ın adayı Josh Shapiro kazandı. Eski Başsavcı Shapiro'nun, Donald Trump tarafından desteklenen Doug Mastriano'ya karşı, oyların yüzde 55'ini alarak galip geldiği duyuruldu.

New York eyaletinde de, halihazırda valilik görevini yürüten Demokrat Kathy Hochul, Cumhuriyetçi rakibi Lee Zeldin'e karşı seçimlerden açık ara farkla zaferle ayrıldı. Cumhuriyetçi seçmenin geleneksel olarak daha yoğun olduğu Teksas'ta ise, beklendiği üzere Cumhuriyetçilerden Greg Abbott Demokratlar'ın adayo Beto O'Rourke'yi geçerek bir dönem daha valilik görevini sürdürmeye hak kazandı.

dpa,AFP / ET,EC