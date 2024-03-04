Haley ön seçimlerde ilk zaferini aldı

Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçimlerde Haley, Trump'a karşı ilk zaferini Washington'da elde etti. Haley'in bu zaferi genel tabloyu değiştirmese de sembolik bir anlam taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmek için Washington DC'de dün yapılan ön seçimi rakibi eski Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Nikki Haley kazandı. Nikki Haley böylelikle, Cumhuriyetçi Parti'de adaylık ön seçimlerinde ilk zaferini elde etti.

Washington DC'de oyların yaklaşık yüzde 63'ünü alarak oy oranı yüzde 33'te kalan rakibi Trump'a fark atan Haley'in bu zaferi, Trump'ın açık ara üstünlüğüyle devam eden ön seçimlerde genel tabloyu değiştirmekten uzak. Ancak bu sonuç, ülke tarihinde bir Cumhuriyetçi ön seçimini kazanan ilk kadın olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'ne sembolik bir başarı kazandırmış oldu. Şu ana kadar tüm eyaletlerde rakibine fark atan Trump'ın mutlak zaferi Haley'in Washington galibiyetiyle engellenmiş olsa da, eski Başkan ön seçimin favori adayı olarak gösteriliyor.

Haley'in rakibine karşı daha ılımlı ve daha bağımsız eğilimli seçmenler nezdinde daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. Cumhuriyetçi adayın başkent zaferinin arkasında da bölgenin ağırlıklı olarak demokrat, kentli ve yüksek eğitimli bir Trump karşıtı seçmene sahip olmasının bulunduğu belirtiliyor. Daha önce yaşadığı mağlubiyetlere ragmen yarıştan kopmayacağı mesajını veren Haley, Washington'a en yakın konumdaki "Cumhuriyetçilerin, Trump ve onun tüm kaosunu reddetmesinin şaşırtıcı olmadığını" ifade etti. Trump ise kurucularından olduğu Truth Social adlı platformda yaptığı paylaşımda, "çok az delegesi olan ve hiçbir avantajı olmayan bir bataklık" olarak tanımladığı Washington'dan "bilerek uzak durduğunu" yazdı.

Ilımlı seçmen profili Haley'e daha yakın

Haber ajansı AP'nin Chicago Üniversitesi'ne bağlı sosyal araştırma birimi NORC'a yaptırdığı kamu oyu araştırmasına göre, Güney Karolina'daki ön seçimlerde Haley'in her 10 destekçisinin dördünün kendisini ılımlı olarak tanımladığı, bu oranın Trump seçmeni için ise yüzde 15 olduğu ifade edildi. Haley'in seçmenlerinin yarısı muhafazakâr olduğunu ifade ederken, Trump seçmenlerinde ise bu oran "her 10 seçmenin 8'i" olarak belirlendi.

Eyaletten eyalete farklılık gösteren ve oldukça karmaşık bir süreç olan ön seçimlerde iki siyasi parti, yaz aylarında düzenlenecek aday belirleme kongrelerinde Başkan adaylarını seçecek delegeleri oyluyor. Temmuz ayında 2 bin 429 delegenin bir araya geleceği Cumhuriyetçilerin kongresinde bir adayın galip gelebilmesi için en az bin 215 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Trump şu ana kadar ön seçimlerde 244 delege kazanırken, Haley'in delege sayısı 24'te kaldı.

AP,dpa/SÖ,JD

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