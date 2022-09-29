Cumhurbaşkanlığının 2021'deki günlük harcaması 10 milyon TL

Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılındaki günlük harcaması 10 milyon TL oldu. Sayıştay, Boğaziçi Üniversitesi ve Spor Bakanlığı hesaplarıyla ilgili denetim raporlarını da yayımladı.

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporunu yayımladı. Sayıştay raporundaki verilere göre, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcaması, 2021'de 814 milyon 627 bin 196 lira artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması ise 2021'de 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, 2021'de yaklaşık 54 milyon lira artarak 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.

Boğaziçi'nde Rektörlük ofisi için ihalesiz harcama

Sayıştay'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporu da dikkat çekti. Sayıştay raporuna göre, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli yerleşkesindeki eski yemekhane binasına Rektörlük ofisi yapılması için 2021 yılında yaklaşık 311 bin lira harcandı. Bu harcamanın ihaleyle değil doğrudan temin yoluyla yapıldığını belirleyen Sayıştay, "Aynı ihale konusu içerisinde yer alabilecek benzer nitelikteki işlerin kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi, bu bulguyla ilgili olarak Sayıştay'a görüş bildirdi. İdare, Sayıştay'a ilettiği yanıtta, "bu hususa katıldığını, bundan sonra ihtiyaçların temel ihale usulleriyle temin edilmesi hususunda gerekli özen ve dikkati göstereceğini" belirtti.

Spor kulübünden AOÇ arazisinde usulsüzlük

Sayıştay ayrıca, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisiyle ilgili bir usulsüzlüğü tespit etti.

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporuna göre, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile toplam 258 bin 186 metrekarelik alan, 2008'de 49 yıl süreyle bedelsiz olarak genel müdürlüğe tahsis edildi. Yine rapora göre, protokolde genel müdürlüğün bu alan üzerinde bulunan tesislerin kullanım hakkını spor kulüplerine devredebileceği, ancak sporun geliştirilmesi dışında hiçbir şekilde ticari bir amaç için tahsis edilemeyeceği, birinci derece sit alanı sayılan alanda gerekli izinler alınmaksızın mevcut yapılar dışında yeni tesis yapılamayacağı belirtildi.

AOÇ tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen alanın 64 bin 264 metrekarelik kısmının kullanım hakkı genel müdürlük tarafından Temmuz 2010 tarihli protokolle 30 yıl süreyle bedelsiz olarak bir spor kulübüne tahsis edildi. Raporda, "Protokolde kulübün, bu alanda ancak spor amaçlı olmak kaydıyla yeni tesisler yapabileceği ve ticari amaçlı yapılaşma yapamayacağı, AOÇ ile Genel Müdürlük arasındaki protokol hükümlerine riayet etmesi gerektiği belirtilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ancak Sayıştay, spor kulübüne tahsis edilen alan üzerinde yapılan fiziki incelemede taşınmazın üzerinde düğün, nikâh ve benzeri organizasyonların yapıldığını, yüzme havuzuna sahip ticari bir yapılaşma bulunduğu ve bu alanın spor kulübü tarafından üçüncü kişilere kiralandığını tespit etti. Raporda, bu durumun, spor amaçlı yapılan taşınmaz tahsisinin yanı sıra genel müdürlüğün hem AOÇ ile hem de spor kulübüyle yapılan protokollere aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Sayıştay, "Spor amaçlı tahsis edilen taşınmaz üzerinde ticari işletme kurularak üçüncü kişilere kiralanması taraflar arasında düzenlenmiş protokollere ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan spor kulübüne yapılan tahsisin iptal edilmesi, birinci derece sit alanı olarak kabul edilen alan üzerinde ticari yapılaşmaya izin verilmesi ile ilgili hukuki süreçlerin başlatılması gerekmektedir" çağrısında bulundu.

ANKA/CÖ,HT