Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Başdanışman oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına iki atama yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın ve İsrafil Kışla Başdanışmanlığa atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Kalın'a "Büyükelçi" unvanı verildi.

Son olarak 2 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atamıştı.

Cumhurbaşkanının 30'un üzerinde başdanışmanı bulunuyor. Bu danışmanlar arasında akademisyenlerin yanı sıra eski milletvekilleri ve sporcular da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Fahri Kasırga geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yaptığı dönemde Meclis’teki Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı. Kasırga Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 746'sı kadrolu ve süreli, 357'si hizmet sözleşmeli, 701'i de hizmet alım suretiyle olmak üzere toplam bin 804 personelin görev yaptığı bilgisini paylaşmıştı. Kasırga Cumhurbaşkanının başdanışmanlarının büyük kısmının hukuk, ekonomi ve kamu yönetimi mezunu olduklarını söylemişti.

DW / HT,BK

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