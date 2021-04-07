Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında 22 kişiye müebbet

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından aldığı karar metnine göre Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada 22 eski asker müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı Murat İlhan TRT binasına yönelik işgali yönettiği belirtilen eski albay Muhammet Tanju Poshor iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz gecesi darbe bildirisini TRT'de okuttuğu belirtilen eski Yarbay Ümit Gençer "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski Binbaşı Fedakar Akça ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis alan dönemin alay komutanı eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış’a, bu dava kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA, DW / EC, SSB

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