Cumhurbaşkanlığı: Müzakerelerin İstanbul'da yapılmasında anlaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, iki liderin görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve müzakere süreçlerini ele aldığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Görüşmelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Ukrayna müzakereci heyetindeki katılımcılardan David Arahamya savaşın taraflarının müzakere sürecinin bir sonraki turunun "28 ile 30 Mart arasında Türkiye'de yapılması" konusunda anlaştığını söyledi. Heyetin başkanı Vladimir Medinski ise yeni bir müzakere turunun yapılacağını teyit ederken, bunun "salı veya çarşamba" günü olabileceğini ifade etti.

10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu kapsamında bakanlar düzeyinde düzenlenen ilk müzakere turundan somut sonuçlar alınamamıştı. Antalya'daki toplantıdan bu yana taraflar arasındaki görüşmeler yüz yüze değil, video-konferans şeklinde yapılıyor. Her iki taraf da müzakereleri "zorlu" olarak tanımlıyor.

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Zelenskiy: Toprak bütünlüğü önceliğimiz

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, dün gece yayınladığı video mesajında İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna heyetinin ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına öncelik vereceğini söyledi. Zelenskiy, her tür anlaşmanın üçüncü taraflarca garanti edilmesi ve referanduma götürülmesi gerektiğini ifade etti. Zelenskiy ayrıca, savaşın tarafları arasındaki yeni bir anlaşmanın garanti sağlayan ülkelerin parlamentolarında da onaylanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Zelenskiy'nin video mesajı öncesinde birçok Rus medya organında Ukrayna liderinin ülkesinintarafsızlık statüsünü tartışmaya hazır olduğu haberleri yer almıştı. Rusya medyasında, Zelenskiy'nin "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, ülkemizin nükleer silahlara sahip olmaması. Bunlara hazırız" ifadeleri yer almıştı.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada ise gelecek günlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "kurtuluşuna" odaklanmak istedikleri belirtilmişti. Ayrılıkçı iki bölgeden biri olan Luhansk'tan da Rusya'ya katılım yönünde bir referandum düzenlenebileceği mesajı gelmişti. Söz konusu açıklamalar, Ukrayna'da ülkenin Kore benzeri iki ülkeye ayrılabileceği endişelerine yol açmıştı.

DW,Reuters,AFP/BÖ,TY

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