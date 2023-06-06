Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün ve İstanbul Valiliği'ne ise Davut Gül atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni atamalar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atanırken kendisine Büyükelçilik unvanı verildi. Almanya doğumlu olan Kılıç, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Samsun milletvekili olara seçilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Kılıç, 2013-2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı'na Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü atadı.

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanması sebebiyle boşalan İstanbul Valiliği'ne ise Gaziantep Valisi Davut Gül atandı.

Genelkurmay Başkanlığı'na Musa Avsever atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i atadı. İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Avsever, "mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı" olarak görev yapacak.

Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olarak atandığı için Genelkurmay Başkanlığı boşalmıştı.

Rektör atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 13 üniversiteye de rektör atadı. Rektör atamaları şu şekilde oldu:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Karataş,

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Yüksel,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Dalgar,

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feridun Yılmaz,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu,

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş,

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ,

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Volkan Öngel,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Torlak,

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu,

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Peker,

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Alican,

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi gün açıkladığı yeni kabine ilk toplantısını bugün yaparak göreve başlayacak.

DW, DHA, ANKA / EC, JD