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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması | "Korku toplumu yaratmak istiyorlar"

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçu nedeniyle binlerce kişiye açılan soruşturma ve davalar mevcut. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, 2014 yılında yani Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olduktan sonra TCK 299. maddesi uyarınca açılan soruşturma sayısı 160 bin 169, dava sayısı ise 35 bin 507. Bu davalarla ilgilenen avukatlar ve hakkında dava açılanlarla konuştuk.