Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"İfade özgürlüğünün sınırları aşıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Sedef Kabaş'ın canlı yayında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve iftira içeren ifadeleri olduğu belirtildi. Dilekçede, "Davalının müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkânsız, hakaret ve ithamları içerir birtakım ifadeler ile 'müvekkili kamuoyu önünde toplumun yapısını bozan ayrıştırıcı, zarar veren bir kişi' konumunda tutup bunu çıkmış olduğu televizyon programında geniş kitlelere duyuracak şekilde yapmak suretiyle müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur. Fırat Sakar da Basın Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur" denildi.

"Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" denilen dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmedilmesi istendi. Mahkeme, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyo ekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.

Gazeteci Sedef Kabaş 22 Ocak'ta gözaltına alındı

Ne olmuştu?

Sedef Kabaş 14 Ocak'taTELE 1'de yayımlanan televizyon programında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak'ta gece yarısı polis baskınıyla evinde gözaltına alınmıştı. Kabaş'ın hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Suçlamaları geri çeviren Kabaş savcılıktaki ifadesinde "Sözün orjinali bir atasözüdür, hatta sözün orjinalini de değiştirerek sarf ettim, bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur" demişti.

DHA,DW/BÖ,EC

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