Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye ile yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişki kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte, geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz" yanıtını verdi. Suriye halkını kardeş halk olarak tanımlayan Erdoğan, Suriye ile geçmişte ilişkileri canlı tuttuklarını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ailecek görüştüklerini, bunun gelecekte yeniden olabileceğini söyledi.

"Suistimale fırsat vermeyi düşünmüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşlik ettiği Erdoğan, ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Görüşmelerde ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümle işi sağlama almalıyız"

Kentsel dönüşüm konusuyla ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, kaçak yapıların yapıldığı ve zemin etütlerinin doğru yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz üç kat kaçak yapılmış. Ve bu üç kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş" dedi. Kendisinin belediye başkanlığından gelen bir Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, TOKİ örneğinde olduğu gibi kentsel dönüşümle ülkenin genelindeki yapıları kontrollü bir şekilde yaparak işi sağlama almak istediklerini vurguladı.

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşıyla birlikte Ankara ile Şam arasındaki ilişkiler kötüleşmişti. Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı iktidardan düşürmek isteyen silahlı muhaliflerin başlıca destekçilerinden biriydi. 2016'dan bu yana kuzey Suriye'de üç büyük askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye, Suriye'deki bazı bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

2022'de "normalleşme" adımları atıldı

İki ülke arasında 2022 yılında "normalleşme" süreci başlamıştı. Bu kapsamda ilk üst düzey buluşma 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanları düzeyinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve dönemin MİT Başkanı yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı ise Mayıs 2023'te Moskova'da yapılmıştı.

Normalleşme sürecinde Beşar Esad Türkiye Suriye'deki askeri gücünü çekmeyi kabul etmediği müddetçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu.

Ağustos 2023'te de Arap basınına benzer bir açıklamada bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "onun koşulları altında" görüşmeyeceğini söylemiş bu sözlerden sonra iki ülke arasındaki normalleşme süreci durmuştu.

DHA / EÇ, HT

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