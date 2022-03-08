Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçeği yağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ayçiçeği yağı arzında sorun olduğu iddialarına tepki göstererek, bu konuda muhalefeti suçladı.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan: "Bize ihbar edeceksiniz bu stokçuları"

Muhtarlara da "stokçuları" ihbar etme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben muhtarlarımdan şunu istiyorum: Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı, yok mu? Ama ben istiyorum ki, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz bu stokçuları. Biz gereğini yapacağız" dedi.

"Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini "Bunlar stokçu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyorlar utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve 'raflarda ayçiçeği yağı yok' diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan, konuşmasında "Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa da bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ayçiçeği üreticilerinden Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, ayçiçeği ihtiyacının önemli bölümünü bu ülkelerden karşılayan Türkiye'de endişe yaratıyor. Sektör temsilcilerinin Türkiye'nin stoklarında market rafları dahil olmak üzere 1-1,5 aylık yağ kaldığı yönündeki açıklamaları üzerine birçok tüketicinin yağ almaya koşması ve uzun süredir yükseliş eğiliminde olan yağ fiyatlarının zirve yapması tartışma yaratıyor.

Hükümetten gelen "stoklar yeterli" yönündeki açıklamalar da endişeleri gidermeye yetmiyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin şu an Türkiye'nin ayçiçeği stokunun Temmuz ayına kadar yeterli olduğunu açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Vatandaş yağ bulamayacağı için değil fiyat artacağı için ayçiçek yağı aldı… Düşürmek için bir politikanız var mı?" sözleriyle tepki göstermişti.

Erdoğan'dan doktorlara: "Gidiyorlarsa gitsinler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, doktorların özel hastaneleri tercih ettiği söylemleriyle ilgili, "Bu hastaneleri inşa eden biziz, bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlık bilimidir. Ama şimdi, 'efendim işte az para veriyormuş.' Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? 25 bin civarında alıyordur. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum, gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

ANKA, DHA, DW/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe