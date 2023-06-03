Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nden sonra akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini açıkladı. Kabinede bir önceki dönemden sadece iki isim makamını korudu. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olarak, Mehmet Nuri Ersoy da Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlerine devam edecek.
Koca ve Ersoy, diğer bakanların aksine milletvekili adayı olmamıştı. Diğer bakanların tümü genel seçimlerde aday olmuş ve millletvekili seçilmişti.
Yeni kabinede öne çıkan iki isim ise Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan oldu. Erdoğan'ın kabineye katılması için uzun süredir ikna etmeye çalıştığı ve bu göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da kulislerde konuşulduğu gibi Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.
Kabinede yer alıp almayacağı çok tartışılan Süleyman Soylu ise yeni dönemde olmayacak. Erdoğan, Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın getirildiği yeni kabinde diğer isimler şöyle yer aldı:
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
Erdoğan, yeni kabinesiyle ilk toplantısını Salı günü gerçekleştirecek.
DW/HS,HT