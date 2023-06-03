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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

13 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninden sonra yeni kabinesini açıkladı. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Mehmet Şimşek de Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabinede yer aldı.

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Türkei I Erdogan I Bekanntgabe Kabinett
Erdoğan yeni kabinesini açıkladı Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nden sonra  akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini açıkladı. Kabinede bir önceki dönemden sadece iki isim makamını korudu. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olarak, Mehmet Nuri Ersoy da Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlerine devam edecek.

Koca ve Ersoy, diğer bakanların aksine milletvekili adayı olmamıştı. Diğer bakanların tümü genel seçimlerde aday olmuş ve millletvekili seçilmişti.

Yeni kabinede öne çıkan iki isim ise Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan oldu. Erdoğan'ın kabineye katılması için uzun süredir ikna etmeye çalıştığı ve bu göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da kulislerde konuşulduğu gibi Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Yeni Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Yeni Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Kabinede yer alıp almayacağı çok tartışılan Süleyman Soylu ise yeni dönemde olmayacak. Erdoğan, Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın getirildiği yeni kabinde diğer isimler şöyle yer aldı:

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Erdoğan, yeni kabinesiyle ilk toplantısını Salı günü gerçekleştirecek.

DW/HS,HT

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