Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde kayda geçen koronavirüs vaka sayısı 111 bin 157 oldu; 248 kişi ise virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" açıklamasını yaptı.

Koca, daha önceki açıklamalarında da virüsün "alışılmadık hızda" yayılmasının nedeninin Omicron varyantı olduğunu duyurmuş ve bu vakaların "hafif" geçtiğini belirtmişti.

DW/BÖ,SÖ

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