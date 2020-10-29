Cumhurbaşkanı Erdoğan TCMB Başkanı Uysal’ı görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ı görevinden aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atandığı belirtildi. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapıyordu.

Ağbal'ın bu göreve atanmasıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi atandı.

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019 tarihinde görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine bu göreve getirilmişti. Böylece Uysal son 16 ay içinde görevden alınan ikinci Merkez Bankası başkanı oldu.

Naci Ağbal kimdir?

TBMM'ndeki biyografisine göre 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğan Ağbal İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı. 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AKP Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AKP MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. Ağbal hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapıyordu.

DW, DHA / HT

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