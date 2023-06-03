Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda yeniden göreve seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra ettiği yeminde, "Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

TBMM Başkanı 7 Haziran'da seçilecek

Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul'da İstiklal Marşı okundu. Hemen akabinde de MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran 2023 Çarşamba günü TSİ 14'te toplanılmak üzere birleşimi kapattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk… Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında, suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak 28. Dönem milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranıyla yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir beş sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki beş yıl boyunca, Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin."

Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için Beştepe'ye geçti.

DW/CÖ,HT

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