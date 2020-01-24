 Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’a gitti | TÜRKİYE | DW | 25.01.2020

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TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından incelemelerde bulunmak için Elazığ’a gitti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise Elazığ depremiyle ilgili sosyal medyadaki yardım çağrıları konusunda uyarıda bulundu.

Türkei | Präsident Erdogn nimmt an der Beerdigung eines der Erdbebenopfer von Elazig teil (Reuters/Presidential Press Office)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Elazığ’a gitti. Erdoğan'ın İstanbul'da saat 14.00'te Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) programına katılması bekleniyordu. Programını iptal eden Erdoğan TSİ saat 13.40 sularında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'daki Mevlana Camii'nde depremde hayatını kaybeden bir anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı.

Türkei | Präsident Erdogn nimmt an der Beerdigung eines der Erdbebenopfer von Elazig teil

Erdoğan cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, depremin büyük bir imtihan olduğunu söyledi. Erdoğan "Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" dedi.

Depremden zarar gören yerlerde gerekli adımların süratle atılacağını kaydeden Erdoğan, "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

Açıklamasında provokasyonlara karşı da uyaran Erdoğan "Kimsenin olumsuz sözlerine kulak asmayın. Bizler sizin hizmetkarıyız. Bu millete hizmet etmenin ne denli büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" dedi.

Erdoğan'ın Elazığ’ın ardından Malatya'ya gideceği belirtildi.

AFAD'dan yardım çağrısı uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların sosyal medya hesaplarında Elazığ depremiyle ilgili yardım çağrısında bulunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede, var olan ihtiyaçlar AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatır, konunun hassasiyetine binaen kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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