Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'ye ilişkin mesajlar verdi.

"Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik" dedi. Erdoğan, "Suriye devrim lideri Sayın Ahmet eş-Şara ile yakın diyalog" halinde olduklarını da söyledi. Suriye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan "Ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek" dedi.

"Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz" sözlerine vurgu yapan Erdoğan, "61 yıllık Baas rejimine son veren Suriyeli kardeşlerimizin el birliği ve gönül birliği için ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim" şeklinde konuştu.

"İstikrarlı bir Suriye, tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir" diyen Erdoğan, konuşmasında İsrail'i, Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle eleştirdi. Erdoğan, "İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor. İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır" ifadelerini kullanarak, "daha fazla kan dökülerek varılacak yolun daha fazla güvensizlik ve huzursuzluk" olacağını söyledi.

"PKK ya kendini tasfiye edecek ya da tasfiye edilecek"

Erdoğan konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, "DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına" yer olmadığının da altını çizdi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart korunması Türkiye'nin değişmez çizgisidir, bundan kesinlikle geri adım atmayacağız" diyen Erdoğan, "Suriye ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler" ifadelerine vurgu yaptı.

Bu yapıları bölge için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartacaklarını söyleyen Erdoğan, "Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonları bir cerrah hassasiyetiyle, sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin de bu yöndeki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, "Batılı ülkelerin de bu canilerden yavaş yavaş desteklerini çektiklerini görüyoruz" dedi.

DW/JD, UÇ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?