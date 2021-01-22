Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM üyeliğine İrfan Fidan'ı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde en çok oyu alan isimler arasından seçim yaparak, İrfan Fidan'ı AYM üyeliğine atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararla, Yargıtay'a atanmasının üzerinden iki ay geçmeyen İrfan Fidan'ı, AYM üyeliğine atamış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İrfan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.

Yargıtay'da AYM üyeliği için yapılan seçimde İrfan Fidan'ın yanı sıra Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oy alan isimler olmuştu.

Hakan Fidan kimdir?

Fidan, 1999 yılının ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti.

Fidan 2015 yılı şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili; 2016 temmuz ayında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

AYM üyeleri nasıl seçiliyor?

Anayasa'ya göre AYM üyeleri 12 yıllığına seçiliyor. Bir üye ikinci kez ise seçilemiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte AYM'nin üye sayısı askeri yargıtay ve yüksek idare mahkemelerinin kaldırılmasıyla 17'den 15'e düşürülmüştü. Yeni sisteme göre AYM'nin üç üyesi AKP ve MHP milletvekillerinin toplamının çoğunlukta olduğu meclis, 12 üyesi de cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden, dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçiyor.

ANKA/JD,MK

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