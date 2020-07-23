 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya′da | TÜRKİYE | DW | 24.07.2020

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TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye dönüştürülen Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı için Ayasofya’ya gitti.

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Camiye dönüştürülen Ayasofya, bugün cemaatle kılınacak cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. Cuma namazı TSİ 13:16'da kılınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için camiye gitti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. 

Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.  Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerledi. 

"Alana girişler durduruldu"

İstanbul Valisi Sinan Yerlikaya Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarının dolduğunu söyleyerek, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak" dedi. 

Ayasofya‘nın çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Türkei | Hagia Sophia in Istanbul

Geceden geldiler

Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya'nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı'nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya'ya koşarak gitti.

Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Cami önü ve çevresinde toplananlar yerlere seccadelerini sererek bekleyişe başladı. Kalabalık arasında bulunanların bazılarının namaz kıldıkları görüldü. Seccadeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak serildi. Ellerinde Türk bayrağı olanlar dikkat çekerken, bekleyenler zaman zaman tekbir getirdi.

DHA /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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