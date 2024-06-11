Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyaretinin ardından Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayşe Ateş, görüşmeye çocukları Bengisu ve Banuçiçek ile birlikte geldi. Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş'i kabul etti" denildi.

Ayşe Ateş: Adalet yerini muhakkak bulacak

Ayşe Ateş de Erdoğan ile görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "adaletin muhakkak yerini" bulacağını belirtti. Ateş, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerine yer verdi. Ateş, görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da eşlik ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın paylaşımı öncesinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşini kabul etmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik, "Konu zaten yargıya intikal etmiştir. Siyaset kurumunun durması gereken yer şurasıdır: Yargı işini yapsın. Tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın…Suçlular cezasını alsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü de bu mesajın verilmesi çerçevesinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşeceği dün İletişim Başkanlığı tarafından açıklanmış, ancak görüşmenin tam tarihi belirtilmemişti.

"Burada bir şaibe var, bir baskı var"

Bu açıklama öncesinde ise Ayşe Ateş bugün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel tarafından ağırlanmıştı. Ateş görüşme sonrasında yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl verdiği çaba sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sözü aldığını, fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sebebiyle görüşmenin gerçekleşmediğini söylemişti.

En son 10 gün önce Erdoğan'ın özel kalemi Hasan Doğan'ın kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi kendisiyle görüşeceğini söylediğini aktaran Ateş, ancak akabinde MHP'nin grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamaları nedeniyle buluşmanın iptal edildiğini belirtmişti.

Ayşe Ateş, cinayete ilişkin davada 17 kişinin dosyalarının ayrıldığını, bunun anormal bir durum olduğunu belirterek sürecin uzatılmak istendiğini ifade etmişti. Hızlı bir şekilde bu dosya hakkında da dava açılıp iddianamenin hazırlanıp dosyaların birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Ateş, "Neticede ayrı bir olay yok ortada bir vaka var. Bir vakanın iki dosyasının olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bir şaibe var bir baskı var. Bu siyasi cinayetin üzerindeki bu baskı, bu el bileğini tutuyor yargının işlememesi için müdahale etmeye çalışıyorlar ancak böyle gitmeyecek" diye konuşmuştu.

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk duruşma 1 Temmuz'da görülecek.

DW,ANKA,DHA/HS,JD, SSB

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