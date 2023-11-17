Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Berlin'e indi. Erdoğan, hem Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier hem de Başbakan Scholz'la görüşecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalardır tartışılan çalışma ziyaretini gerçekleştirmek üzere Berlin'e geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Berlin-Brandenburg havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan, Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilecek. İki Cumhurbaşkanının gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından bir heyetlerarası görüşmesinin yapılması planlanıyor.

Erdoğan’ın daha sonra akşam saatlerinde Başbakanlığa geçerek burada Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından karşılanması ve Scholz ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacağı belirtildi.

Erdoğan temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.

Tartışmalı ziyaret

Erdoğan'ın ziyareti Almanya’da uzun süredir tartışma konusuydu. Türkiye Cumhurbaşkanının İsrail’e yönelik "faşizm" eleştirileri ve Hamas militanlarını "mücahit" olarak nitelendirmesi, İsrail-Hamas çatışmasında net biçimde İsrail'in yanında konumlanan ve İsrail'in "kendini savunma hakkını" esas alan Almanya'da Erdoğan’a yapılan davetin geri çekilmesi taleplerinin dillendirilmesine neden olmuştu. Başbakan Scholz, Erdoğan’ın eleştirilerini 'saçma' olarak nitelendirmiş, ancak daveti geri çekmemişti.

DW/SÖ,TY

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