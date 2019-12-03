Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde yapılan NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Anadolu Ajansı (AA), NATO zirvesinin yapıladığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin yarım saat sürdüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, bunun önceden planlanmadığını ifade etti. "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşme oldu" diyen Trump, "Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bunun için Türkiye'yi çok takdir ediyorum" şeklinde konuştu. Bölgede ateşkesin sürdüğünü belirten Trump, "İnsanlar buna çok şaşırıyor. Belki bunun için bir gün beni de takdir ederler, belki de etmezler" dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın uzun süredir "kuşatma altında" olduğuna işaret eden Trump, ABD'nin bölgeden ayrılma vaktinin geldiğini belirtti ve "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Benim isteğim üzerine, petrolün olduğu yerlerde askerlerimiz bulunuyor" ifadesini kullandı. Trump, bu konuları da görüşme ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray da daha önce duyurulmayan görüşmeyi teyit ederek, iki liderin "Türkiye'nin ittifaka olan taahhütlerini yerine getirmesinin öneminin” yanı sıra güvenlik ve ekonomi konularını ele aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin "son derece verimli” geçtiğini belirtti.

Türkiye'ye destek vermişti

NATO zirvesi öncesinde, Suriye'ye yönelik askeri harekâtı nedeniyle eleştirilen Türkiye'yeBaşkan Trump destek veren açıklamalarda bulunmuş, "Erdoğan ile iyi anlaştığını” söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın davetlilisi olarak 13 Kasım'da Washington'a gitmiş ve iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, Fethullah Gülen'in iadesi, Suriye'de ABD'nin YPG'ye verdiği destek gibi tartışmalı konularda ise çözüm sağlanamamıştı.

DW, AP/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe