Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için aday gösterme süresinin tamamlanmasının ardından adayların geçici listesini Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Geçici listede, Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ınisimleri yer aldı.

Geçici listede ismi bulunan adaylara, 29 Mart Çarşamba günü saat 17'ye kadar itiraz edilebilecek. YSK, itirazları değerlendirip karara bağladıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesini de 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlayacak. Listenin bu hâliyle kesinleşmesi durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dört aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kılıçdaroğlu'nun başvurularını geçtiğimiz günlerde kabul etmişti.

Adaylık sürecinde en az 100 bin seçmenin imzasıyla aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları ise İnce ve Oğan oldu. 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde sadece bu iki ismin 100 bin barajını geçebildiği açıklandı.

İmza sayıları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, imza verme süresinin dolmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teklifte bulunma süreci bugün saat 20.00 itibarıyla sona ermiştir. Bu süreç içerisinde, yoğun bir çalışma ortamında bulunan tüm ilçe seçim kurulu hakimlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda, adaylardan Sayın Muharrem İnce için 114 bin 661, Sayın Sinan Oğan için 111 bin 508, Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Sayın Doğu Perinçek için 27 bin 61, Sayın Yakup Türkal için 3 bin 137, Sayın Erkan Trükten için 2 bin 589, Sayın Tevfik Ahmet Özal için bin 544, Sayın İrfan Uzun için bin 263, Sayın Halil Murat Ünver için 538, Sayın Hilmi Özden için 478, Sayın Davut Turan için 122 adet teklifte bulunmuş olup, toplam 332 bin 156 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 24 Mart'ta imza verme süreci devam ederken Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan çekilme kararı almıştı. Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katılmıştı.

DW,ANKA/CÖ,HT

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