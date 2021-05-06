Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi konusunda uzlaştı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi konusunda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında uzlaşma sağlandı. Temaslar sonucunda yedi üyenin; dördü Cumhur İttifakı, üçü Millet İttifakı tarafından belirlendi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu Genel Kurul'da yapılacak seçime girecek yedi üyenin üç katı olan 21 adayın seçimini yaptı.

HSK'nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona ereceği için üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim süreci başladı. HSK'nın yedi üyesi TBMM Genel Kurulu, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Meclis Başkanlığı'na 118 kişi HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Seçilecek yedi üyenin üç katı adayı belirleyip TBMM Genel Kurulu'na sunacak olan komisyonda, partilerin sandalye dağılımı ve seçimin sonuçlanması için gerekli çoğunlukların dengesi uzlaşma olmaması durumunda sonucun kurayla belirlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Bunun üzerine iktidar ile muhalefet arasında yedi isim üzerinde uzlaşı arayışına girildi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı partilerinin temsilcileri arasında yürütülen temasların ardından Genel Kurul'un onayına sunulacak üyeler üzerinde görüş birliğine varıldı. Buna göre yedi üyenin dördü Cumhur İttifakı, üçü de Millet İttifakı partilerinin önerdiği isimlerden oluşacak.

Uzlaşma sağlandı

TBMM Genel Kurulu'nda seçilecek iki ismin AKP, bir ismin MHP, bir ismin CHP, iki ismin de İYİ Parti'nin önerdiği isimlerden oluştuğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; AKP'den bir Yargıtay, bir Danıştay, bir de avukat kontenjanından isim tercih edildi. AKP; Yargıtay üyesi Ergun Şahin, Danıştay Üyesi Aysel Demirel ve avukat Bilal Temel'i aday olarak önerdi. MHP'den de avukat kontenjanı tercih edilerek HSK 1. Daire üyesi Hamit Kocabey adaylık için önerildi. CHP Yargıtay kontenjanından Ömür Topaç'ı önerdi. İYİ Parti de Yargıtay kontenjanından Sinan Esen'i, öğretim üyesi kontenjanından Cumhur Şahin'i önerdi.

AKP'nin işaret ettiği isim Aysel Demirel, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde eleştirmişti. Aysel Demirel, "Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" diye yazmıştı. Demirel, kamuoyundan gelen tepkiler sonucu Tweet'i silmişti.

21 aday seçildi

Karma Komisyon'da basına kapalı olarak yapılan seçimde Genel Kurul'daki seçime girecek 21 aday belirlendi.

Belirlenen isimler şöyle:

Yargıtay- Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Ahmet Kar, Faruk Şener, Nevzat Özsoy, Zeynep Şahin, Mehmet Reşat Koparan, Sevinç Türközmen

Danıştay- Aysel Demirel, Musa Heybet, Lütfiye Akbulut

Avukat- Bilal Temel, Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz, Aydın Akpınar, Alaaddin Varol, Önder Atasever

Öğretim üyesi- Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya, Müslüm Akıncı

HDP'den tepki

Üye seçiminde önerileri dikkate alınmayan ve kontenjan ayrılmayan parlamentodaki üçüncü büyük parti olan HDP, Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı. Komisyonun HDP'li üyeleri siyasi partilere kontenjan ayrılarak üyelerin belirlenmesine tepki gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HSK adayları konusundaki uzlaşıyı eleştirdi, "Haksız kararlarda Millet İttifakının da imzası olacaktır" dedi.

ANKA/TY,JD

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