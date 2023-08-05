Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale ederek 27 kişiyi gözaltına aldı. TBMM Başkanvekili Önder'in Galatasaray Meydanı'na geçişi de polis tarafından engellendi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 958'inci haftada da polis tarafından engellendi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ağrı milletvekili Sırrı Sakık ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık da eyleme destek vermek istedi Fotoğraf: Anka Haber Ajansı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "ihlal" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 958’inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Ancak polis eylemcilere müdahale etti. Cumartesi Anneleri'ne destek için gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Ağrı milletvekili Sırrı Sakık ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık da Galatasaray Meydanı'nda polis ablukasına alındı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ise Galatasaray Meydanı'na geçişi polis tarafından engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin müdahalesinin ardından aralarında Gülsüm Elvan, avukat Eren Keskin ve avukat Gülseren Yoleri'nin de bulunduğu çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi. Cumartesi Anneleri daha sonra yaptığı açıklamada, toplam 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

DW, ANKA, HT,AI

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