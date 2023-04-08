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Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahale etti
Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis müdahale ettiFotoğraf: ANKA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti: 15 gözaltı

52 dakika önce

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki eylemine polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı.

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Cumartesi Anneleri'nin Taksim Galatasaray Meydanı'ndaki 941. hafta buluşmasına da polis müdahale etti. 15 kişinin gözaltına alındığını duyuran Cumartesi Anneleri, "Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir. 941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumartesi Anneleri eylemde, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ile Besna Tosun, Maside Ocak, Ali Ocak, Hanife Yıldız, Sebla Arcan, Gülseren Yoleri, Eren Keskin, İrfan Bilgin, İkbal Eren, Deniz Zeybek, Aylin Tekiner, Feyyaz Yaman, Ayşe Tepe, Mikail Kırbayır, Leman Yurtsever'in gözaltına alındığını duyurdu.

Anayasa Mahkemesi kararına uyulmadı

Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararına rağmen Galatasaray Meydanı'ndaki ablukanın kaldırılmadığına dikkat çekti.

"Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önünde cezalandırılması talebiyle başlattığımız, Türkiye tarihinin en uzun soluklu adalet eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi" denilen açıklamada "Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak’ın başvurusu üzerine verdiği kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. AYM kararında, Galatasaray’daki buluşmalarımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. AYM, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Galatasaray Meydanı'nda sürdürdüğü eylemin hukuka uygun olduğunu bildirerek, engellenmemesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı'na açık bir ödev yükledi" denildi.

Buna rağmen Galatasaray Meydanı'ndaki ablukanın kaldırılmadığını belirten Cumartesi Anneleri, "AYM kararına uyulmadı! Bütün engellemelere rağmen hakikati söylemeye devam edeceğiz. 28 yıllık pratiğimiz tanıktır; hakikati söyleme sorumluluğuna ve cesaretine sahibiz, bundan vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

Açıklamada ayrıca "Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray'daki ablukayı derhal kaldırın! Bir mekânın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

ANKA / EC,ET

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