Cumartesi Anneleri'ne bir kez daha polis müdahalesi

AYM'nin kararına rağmen, Cumartesi Anneleri'nin 943'üncü buluşması polis tarafından yine engellendi. Gözaltına alınan 16 kayıp yakını ve hak savunucusu daha sonra serbest bırakıldı.

Her hafta İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda kayıp yakınları için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin 943'üncü hafta buluşmasına da polis müdahale etti.

Aralarında İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin'in de bulunduğu kayıp yakınları ve hak savunucularından Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Maside Ocak, Sebla Arcan, Besna Tosun, Ali Tosun, Ali Ocak, Hanım Tosun, Yasemin Bektaş, Aylin Tekiner, İkbal Eren, Setenay Yarıcı, Hanife Yıldız, Leman Yurtsever ve Nuray Çevirmen gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından daha sonra yaptığı açıklamada gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyurdu.

Cumartesi Anneleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapılmak istenen basın açıklamasının Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen polis tarafından engellenmesine ve kayıp yakınları ile hak savunucularının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Bugün bayram... Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfilleri kayıplarımızın simgesi haline gelen Galatasaray Meydanı’na bırakmak için Galatasaray'da bir araya geldik" diyen Cumartesi Anneleri, "Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerinin açığa çıkarılması ve sorumlularının cezalandırılmasıyla talebiyle başlattığımız barışçıl eylemimiz, AYM kararına rağmen engelleniyor. Gözaltına alındık" ifadesini kullandı.

AYM'nin kararını hatırlatan Cumartesi Anneleri, "AYM, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda sürdürdüğü eylemin hukuka uygun olduğunu bildirdi. Buna rağmen gözaltına alındık. Kayıplarımızı aramaktan da Galatasaray'dan da vazgeçmiyoruz" dedi. Cumartesi Anneleri, "barışçıl protesto" hakkının engellenemeyeceğine vurgu yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. İHD de paylaşımında AYM kararına işarete ederek, "Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcıdır" dedi.

Anayasa Mahkemesi ne karar vermişti?

25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Ocak, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına hukuka aykırı şekilde ve orantısız güç kullanarak" müdahalede bulunan kolluk görevlileri ile kolluk görevlilerinin amiri hakkında yaptığı suç duyurusuna dair, önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmesi, daha sonra bu karara yönelik yaptığı itirazın İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine 19 Haziran 2019'da AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda aldığı 16 Kasım 2022 tarihli kararında "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı"nın ihlal edildiği yönünde hüküm kurmuştu. Mahkeme "kötü muamele yasağı"nın ihlal edildiğine ilişkin ise "iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması" gerekçesiyle başvurunun kabul edilmez olduğuna karar vermişti. Karar, 23 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

DW/JD, CÖ

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