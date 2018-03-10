Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemine müdahale

Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kayıplara karışan yakınlarının bulunması için Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde 1995 yılında beri oturma eylemi düzenleyen sivil toplum oluşumunun bugünkü 700'üncü hafta eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Eylem alanında toplanan kalabalığa polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak yasağı emniyet görevlilerinin kendilerine bildirdiğini söyledi.

T24 internet gazetesinin haberine göre 700'üncü haftaya hazırlık için bu sabah saatlerinde İnsan Hakları Derneği'ne bir araya gelen Cumartesi Anneleri, kırmızı güller ve karanfillerle her hafta olduğu gibi Galatasaray Meydanı'na doğru harekete geçti.

Ancak gazetenin aktardığına göre, polisin meydana girişi engellemesi ve grubun eylemde ısrarı sonrası 23 kişi gözaltında alındı. Eyleme devam etmek isteyen grupların İstiklal Caddesi'nden çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Şiddet iddiaları

Cumartesi Anneleri arasında bulunan ve 1995 yılında gözaltında kaybettiği babası Fehmi Tosun'un izini süren Besna Tosun, bugün yaşanan olaylar sırasında Twitter üzerinden gözaltına alındığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık da, bugünkü eylemler sırasında cep telefonuyla eylemden görüntüler paylaştı. Görüntülerde Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemine bir süre sonra emniyet görevlilerinin müdahale ettiği ve sonra da grubun zorla dağıtıldığı görülüyor.

Cumartesi Anneleri kimdir

27 Mayıs 1995'te gözaltında kaybolan yakınlarının hesabını sormak için ilk kez Galatasaray Lisesi önünde buluşmaya başlayan grup zaman içerisinde genişledi ve kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinmeye başladı.

O zamanda bu yana her cumartesi günü eylemlerini sürdüren Cumartesi anneleri kayıp yakınlarının bulunması çağrılarını yineliyor.

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DW/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe