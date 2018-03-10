 Cumartesi Anneleri′nin 700′üncü hafta eylemine müdahale | TÜRKİYE | DW | 25.08.2018

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TÜRKİYE

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemine müdahale

Gözaltında kaybolanların bulunması için 1995 yılından beri her hafta Cumartesi günü eylem yapan yakınlarının 700'üncü hafta buluşması yasaklandı, polis eyleme müdahale etti.

Arşiv: Cumartesi Anneleri'nin 2014'teki bir eylemi

Arşiv: Cumartesi Anneleri'nin 2014'teki bir eylemi

Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kayıplara karışan yakınlarının bulunması için Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde 1995 yılında beri oturma eylemi düzenleyen sivil toplum oluşumunun bugünkü 700'üncü hafta eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Eylem alanında toplanan kalabalığa polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak yasağı emniyet görevlilerinin kendilerine bildirdiğini söyledi.

T24 internet gazetesinin haberine göre 700'üncü haftaya hazırlık için bu sabah saatlerinde İnsan Hakları Derneği'ne bir araya gelen Cumartesi Anneleri, kırmızı güller ve karanfillerle her hafta olduğu gibi Galatasaray Meydanı'na doğru harekete geçti.

Ancak gazetenin aktardığına göre, polisin meydana girişi engellemesi ve grubun eylemde ısrarı sonrası 23 kişi gözaltında alındı. Eyleme devam etmek isteyen grupların İstiklal Caddesi'nden çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Şiddet iddiaları

Cumartesi Anneleri arasında bulunan ve 1995 yılında gözaltında kaybettiği babası Fehmi Tosun'un izini süren Besna Tosun, bugün yaşanan olaylar sırasında Twitter üzerinden gözaltına alındığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık da, bugünkü eylemler sırasında cep telefonuyla eylemden görüntüler paylaştı. Görüntülerde Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemine bir süre sonra emniyet görevlilerinin müdahale ettiği ve sonra da grubun zorla dağıtıldığı görülüyor.

Cumartesi Anneleri kimdir

27 Mayıs 1995'te gözaltında kaybolan yakınlarının hesabını sormak için ilk kez Galatasaray Lisesi önünde buluşmaya başlayan grup zaman içerisinde genişledi ve kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinmeye başladı.

O zamanda bu yana her cumartesi günü eylemlerini sürdüren Cumartesi anneleri kayıp yakınlarının bulunması çağrılarını yineliyor.

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Üç kuşaktır adalet kayıp: Cumartesi Anneleri

DW/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'na yıllardır adalet arayan ve kamuoyunda 'Cumartesi Anneleri' olarak bilinen kayıp yakınları da katılıyor. (28.08.2017)  

Cumartesi Anneleri'ne Berlin'den destek

Cumartesi Anneleri'nin gerçekleştirdiği oturma eyleminin 600'üncü haftası nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'de de bir destek eylemi yapıldı. (24.09.2016)  

Cumartesi Anneleri 600’üncü kez buluştu

Yakınlarını bulmak için yıllardır eylem yapan Cumartesi Anneleri bugün Galatasaray Meydanı’nda 600. kez bir araya geldi. (24.09.2016)  

Cumartesi Anneleri 500. kez biraraya geldi

20 yıldır her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde toplanarak kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri bugün 500. biraraya geldi. Yurtdışında da Cumartesi Anneleri'ne destek eylemleri düzenlendi. (25.10.2014)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Üç kuşaktır adalet kayıp: Cumartesi Anneleri  

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