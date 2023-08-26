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Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalesi

26 Ağustos 2023

Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri yine polis engeli ile karşı karşıya kaldı. Polisin müdahalesi ile en az 25 kişi gözaltına alındı.

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Cumartesi Anneleri eylemine yine polis müdahale etti
Cumartesi Anneleri eylemine yine polis müdahale ettiFotoğraf: ANKA

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 961'inci haftada da polis tarafından engellendi. En az 25 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 961'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Polis İstiklal Caddesi'ni giriş ve çıkışa kapattı
Polis İstiklal Caddesi'ni giriş ve çıkışa kapattıFotoğraf: ANKA

Kayıp yakınları ve insan hakları savunucularından oluşan Cumartesi Anneleri'nin basına açıklama yapmasına izin verilmedi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin müdahalesi sonucunda en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü buluşmasına yapılan polis müdahalesinden bu yana engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu polis müdahalesinin toplantı ve gösteri özgürlüğünü ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu engelleme sürüyor.

25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, AYM'de bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruları karara bağlayan AYM, gösterinin yasaklanmasını ve sert polis müdahalesinin "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali" olduğuna hükmetmişti. Maside Ocak kararı, 23 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

AYM'nin Maside Ocak kararının ardından ilk kez 8 Nisan 2023 tarihindeki 941'inci hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri polis tarafından engellenmişti. Bu tarihten beri 13 Mayıs 2023 hariç her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri, polis müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. 

ANKA, DW/JD, SSB

 

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