Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmasına yine izin verilmedi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından beri her cumartesi günü İstanbul'da eylem yapan Cumartesi Anneleri yine polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polis, gözaltında kaybedilenlerin yakınları ile insan hakları savunucularının Galatasaray Meydanı'na girmesine ve açıklama yapmasına izin vermedi.

Anayasa Mahkemesi'nin "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararına rağmen, Cumartesi Anneleri'nin eylemleri 14 haftadır polis tarafından engelleniyor.

Cumartesi Anneleri Twitter hesabından paylaşılan videoda "Galatasaray Meydanı'na erişemeden, İstiklal Caddesi'nde hukuksuzca gözaltına alınıyoruz" denildi.

Cumartesi Anneleri, aralarında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin'in de bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cumartesi Anneleri, avukatları Murat Çelik'in de gözaltına alındığını bildirdi. Paylaşımda, "Polislere 'Gözaltı da hukuksuz, kelepçe de hukuksuz' diyerek anayasa ve yasaları hatırlatmaya çalışan avukatımız Murat Çelik darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alındı" denildi.

Cumartesi Anneleri hesabından paylaşılan bir diğer videoda ise gözaltına alınanların kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Video "AYM kararlarına rağmen bu hafta da keyfi olarak gözaltına alınan arkadaşlarımız bir cezalandırma yöntemine dönüşen keyfi ve hukuksuz kelepçe uygulamasına maruz bırakıldı" notuyla paylaşıldı.

Milletvekillerinin açıklama yapması engellendi

Cumartesi Anneleri'ne destek için eyleme katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın basın mensuplarına yapmak istediği açıklama da engellendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tanrıkulu polislere tepki göstererek "Burada polis memurları suç işliyor, emniyet müdürü suç işliyor. Milletvekiliyiz, her yerde basın açıklaması yaparız. Eğer biz burada ifade özgürlüğünü kullanamıyorsak, kim, nerede kullanacak" dedi. Tanrıkulu, "Cumartesi İnsanları 14 haftadır Anayasa'ya aykırı bir şekilde gözaltına alınıyor" sözleriyle eylem yapmak isteyenlere polisin müdahale etmesine tepki gösterdi.

Basın açıklaması sosyal medyadan okundu

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda okunması engellenen basın açıklamasını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Avukat Özlem Zıngıl'ın okuduğu basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına rağmen Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin engellendiği hatırlatıldı. "Yargı makamları 'Ortada bir suç yok, hak kullanımı var' diyor. Ama Beyoğlu Kaymakamlığı Anayasa Mahkemesi'nin geçersiz saydığı gerekçelerle yeni yasaklama kararları veriyor. 13 haftadır tüm yasal prosedürler ihlal edilerek hukuka aykırı şekilde gözaltına alınıyoruz" denilen açıklamada devlete "hukuka bağlı kalma" çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Kayıplarımızı aramak, onların akıbetini öğrenmek istemek, adil bir hukuk sistemi talep etmek suç değildir" denildi.

DW/JD, CÖ

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