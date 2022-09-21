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Fotoğraf: ANKA
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Cumartesi Anneleri ve destekçilerine polis müdahalesi

2 saat önce

Cumartesi Anneleri eylemine ilişkin duruşma öncesinde aralarında Sol Parti'den Alper Taş ve gazeteci Faruk Eren'in de bulunduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.

https://www.dw.com/tr/cumartesi-anneleri-ve-destek%C3%A7ilerine-polis-m%C3%BCdahalesi/a-63192586

İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri hakkındaki yargılamanın yapılacağı duruşması öncesinde Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak basın açıklamasını "genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca oluşturması" gerekçesiyle yasakladı. Polis, Adliye önünde açıklama yapmak isteyen gruba müdahale etti.

ANKA haber ajansına göre, Sol Parti PM üyesi Alper Taş, davanın avukatı Meriç Eyüboğlu, avukat Efkan Bolaç ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de aralarında olduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.

Galatasaray Meydanı'nda 700. Hafta Buluşması'nda gözaltına alınan Cumartesi Anneleri hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın bugünkü duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde toplanan grup basın açıklaması yapmak istemişti. Ancak duruşma öncesinde İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı'nın yasak kararının ardından polis gruba müdahale etti.

Alper Taş'ın ters kelepçe ile alınması sırasında polisle eylemciler arasında arbede yaşandı. Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından gözaltılara tepki gösterilerek "Anayasal haklarımız engellenemez! Tüm gözaltılar derhal serbest bırakılsın" mesajı paylaşıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Alper Taş'ın basın açıklaması yapılmayacağını söylemesine rağmen gözaltına alındığını söyledi. Şeker ayrıca "Gözaltına alınanlar arasında bugünkü duruşmaya katılmazlarsa "zorla yakalama" kararı verilecek olan sanıklar da var. Şu anda gözaltında oldukları için duruşmaya katılamayacaklar, duruşmaya gözaltı nedeniyle katılamayacakları için de tutuklama kararı çıkacak" dedi.

DW/HS,EC

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