 Cumartesi Anneleri davasında üçüncü duruşma yapıldı | Türkiye | DW | 24.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Türkiye

Cumartesi Anneleri davasında üçüncü duruşma yapıldı

26 yıldır her cumartesi günü İstanbul'da oturma eylemi düzenleyen Cumartesi Anneleri / Cumartesi İnsanlarının sanık sandalyesinde oturdukları duruşmanın üçüncüsü bugün yapıldı.  

Video izle 02:46

Cumartesi Anneleri'nin 2018 yılındaki 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İstanbul Adliyesi 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Duruşmada avukatların, derhal beraat da dahil olmak üzere tüm talepleri reddedildi ve dava 23 Mart 2022'ye ertelendi.
Kayıp yakınları, "Bunun adil bir yargılanma olmayacağını biliyoruz" diyor.
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran eylemciler 2018 yılında Beyoğlu Kaymakamlığınca yasaklanan 700. buluşmaları sırasında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 46 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yargılanıyor. 

 

Haberin ayrıntıları için videoyu tıklayın...

 

Fatima Çelik

© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

DW Haber - 24.11.2021 24.11.2021

Cumartesi Anneleri: 25 yıldır çocuklarını arıyorlar 28.05.2020

DW Haber - 24.03.2021 24.03.2021

İlgini çekebilir

Besna Tosun (Die Tochter von Fehmi Tosun, der 1995 festgenommen wurde und danach verschwand. Sie demonstriert regelmäßig mit den Samstagsmüttern. Die Samstagsmütter wollen auf das Schicksal Angehöriger aufmerksam machen, die in den 80er und 90er Jahren vor allem in den kurdischen Gebieten im Südosten des Landes festgenommen wurden und seither verschwunden sind. Damals begann im Südosten des Landes auch der bewaffnete Kampf der PKK gegen die türkische Regierung. Aktivisten werfen der Regierung vor, den Verbleib der Verschwundenen nie untersucht zu haben.) Copyright: privat

Cumartesi Anneleri: "Galatasaray'dan vazgeçin demek sevdiklerinizden vazgeçin demek" 25.03.2021

Gözaltında kaybedilen yakınları için Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bugün hâkim karşısında. Aileler, "Gözaltında kayıplara karşı mücadele yargılanacak" diyor.

Turkish supporters of the 'left' gather for a meeting of 'Saturday Mothers' or Cumartesi Anneleri on September 24, 2016, in front of the Galatasaray High School in Istanbul. The Saturday Mothers, who held their very first meeting on May 27, 1995, have been searching for the corpses of their missing family members, have been searching for truth and justice for the past 600 weeks. / AFP / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale 25.07.2020

700’üncü haftasından bu yana İçişleri Bakanlığı kararıyla eylemlerini yürüttükleri Galatasaray Meydanı’na girmeleri engellenen Cumartesi Anneleri bugün de polisin müdahaleleriyle karşılaştı. Üç kişi gözaltına alındı.

Protesters chant on July 6, 2013 before clashes on Istiklal Avenue in Istanbul. Riot police fired tear gas and water cannon on July 6 to disperse some 3,000 demonstrators who tried to enter flashpoint protest spot Taksim Square in Istanbul. The group had gathered on the Istiklal Avenue pedestrian way that leads to the square, the site of nearly three weeks of protests against Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his Islamic-rooted government that left four people dead and some 8,000 injured. AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

Bir yanımız Gezi, bir yanımız Cumartesi 31.05.2020

"Gezi’de amaç, sadece yaşam alanına değil, insanlık onuruna da sahip çıkmaktı. Özlemle andığımız o kitlesel dayanışmadan, 25. yılını geride bırakan Cumartesi Anneleri’nin payına ne düştü?" Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Türkei | Verschwundene Studentin Gülistan Doku Gülistan Doku wurde im Staussee Uzuncayir gesucht

Türkiye 90’lı yıllara geri mi döndü? 22.05.2020

Türkiye, "Kayıplar Haftası"na ağır bir bilançoyla girdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) 1990’lardan bugüne 1338 kişinin kayıp olduğunu belirledi. Hükümet ise "kayıplar aydınlanacak" vaadini yineliyor.