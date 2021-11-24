Cumartesi Anneleri davasında üçüncü duruşma yapıldı

Cumartesi Anneleri'nin 2018 yılındaki 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İstanbul Adliyesi 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Duruşmada avukatların, derhal beraat da dahil olmak üzere tüm talepleri reddedildi ve dava 23 Mart 2022'ye ertelendi.

Kayıp yakınları, "Bunun adil bir yargılanma olmayacağını biliyoruz" diyor.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran eylemciler 2018 yılında Beyoğlu Kaymakamlığınca yasaklanan 700. buluşmaları sırasında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 46 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla yargılanıyor.

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Fatima Çelik

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