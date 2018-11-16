CSU Türkiye modelini yaymak istiyor

Alman hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin, Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü parti kongresinde 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimilerinde izlenecek kampanyanın temel maddeleri görüşülecek.

Bunun için beş sayfalık, partinin AP seçim kampanyasında öne çıkaracağı konuların sıralandığı bir kılavuz hazırlandı.

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Haber portalı Spiegel Online'nın CSU’nun hazırladığı taslak metnine dayandırdığı haberine göre, CSU Avrupa’da revizyon yapılması taleplerini öne çıkaracak, parlamentonun güçlendirilmesi için destek isteyecek.

Avrupa sınır kontrollerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen metinde, mülteciler konusunda da Türkiye ile imzalanan anlaşmaya benzer anlaşmaların diğer ülkelerle de imzalanması gerektiği vurgulanıyor.

CSU, Kuzey Afrika ülkelerinde mültecilerin Avrupa’ya gelişlerini sınırlandıracak merkezler kurulmasını istiyor. Hristiyan Sosyal Birlik partisi, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine de temelden karşı çıkıyor.

Avrupa genelinde ortak mülteci politikası

Parti, Avrupa’da oturma hakkı bulunmayan sığınmacıların üç ay içerisinde sınır dışı edilmesini ve Avrupa genelinde mülteci kabulü ve verilen desteğin ortak bir standarda bağlanmasını talep ediyor.

CSU, Avrupa Parlamantosu seçim sürecinde mevcut çizgisini sürdürecek ve öncü kültür anlaşıyışını ve Avrupa değerlerini öne çıkaracak.

dpa, MK/GA

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