 CPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye′de | DÜNYA | DW | 13.12.2018

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DÜNYA

CPJ: En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dünya üzerinde 251 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye'de devlete karşı suçlama ile hapse atılan gazeteci sayısının 68 olduğunu belirtti.

Symbolbild Reporter ohne Grenzen 2013 Pressefreiheit (picture-alliance/dpa)

Dünya üzerinde 251 gazeteci demir parmaklıkların arkasında. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından hazırlanan yıllık araştırma dünyadaki tutuklu gazetecilerin durumu gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye hapisteki gazeteciler konusunda en kötü karneye sahip ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye'de 68 gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla hapiste olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basına yönelik baskının darbe girişimi sonrasında arttığına dikkat çekiliyor. 100'den fazla basın kuruluşunun kararname ile kapatıldığı belirtiliyor.

Rapora göre Türkiye, Mısır ve Çin'deki toplam tutuklu sayısı dünya üzerindeki tutuklu gazetecilerin yarısından fazlasına tekâbül ediyor. Hapiste olan gazetecilerin yüzde 70'inin terör gruplarına destek vermek gibi hükümet karşıtı eylem suçlaması ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Çin'de tutuklu gazeteci sayısının 47, Mısır'da 25 olduğu bilgisi raporda yer alıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası basın özgürlüğü konusunda gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan'da 16 gazetecinin tutuklu olduğu aktarılıyor.

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Türkiye'de yargılanan gazeteciler için Leipzig'de sergi

Tutuklu gazeteci sayısında yüzde 8'lik azalma

Rapora göre dünya üzerinde tutuklu gazetecilerin sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'lik bir düşüş var. Geçen sene tutuklu gazetecilerin sayısı 272 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Raporda kaybolan ve devlet dışı aktörler tarafından alıkonan gazeteciler yer almıyor. Komite, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da onlarca gazetecinin kayıp veya kaçırılmış olduğuna dikkat çekiyor. 

CPJ'nin raporunda yalan haber nedeniyle hapse atılan gazetecilerin durumuna da dikkat çekiyor. Yalan haber nedeniyle tutuklanan gazetecilerinin sayısının, 2018 yılında 28'e çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın iki yıl önce 9 olduğunun altı çiziliyor. "Yalan haber" konusunda retorikte başı ABD Başkanı Donald Trump'ın çektiğine dikkat çekiliyor. Trump, kendisini eleştiren gazetecileri sıkça yalan haber yapmakla suçluyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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