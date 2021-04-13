 Covid-19’un tromboza yol açma tehlikesi aşıdan fazla | DÜNYA | DW | 15.04.2021

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DÜNYA

Covid-19’un tromboza yol açma tehlikesi aşıdan fazla

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Covid-19'un kan pıhtılaşmasına yol açma riski, aşıların yan etkisi sonucunda oluşabilecek tromboz tehlikesinden çok daha yüksek.

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Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca gibi bazı aşıların kanda beklenmedik pıhtılaşmaya yol açtığı haberleri tartışma yaratmaya devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Üniversitenin araştırmasına göre, koronavirüse yakalanan hastalarda kan pıhtılaşması yaşanma riski, aşı olanlarda görülebilecek yan etkilerden, beyinde pıhtı atma ihtimalinden 10 kat daha fazla.

Normalden 100 kat fazla

Bu arada sonuçları bugün kamuoyuna açıklanan araştırmada, Covid-19 hastalarında kan pıhtılaşması görülme riskinin normalden 100 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Tromboz teşhis edilen hastaların yüzde 30'unun, 30 yaştan küçük kişiler olduğuna da dikkat çekildi.

Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Paul Harrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un kan pıhtılaşması riskini arttırdığının altını çizdi.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Maxime Taquet de, yeni koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle beyinde pıhtı atma (CVST) riskinin AstraZeneca aşısı sonrası böyle bir yan etki görülmesi tehlikesinden "ciddi oranda daha yüksek" olduğunu vurguladı.

Bu verilerin yaklaşık 500 bin Covid-19 hastasını kapsayan araştırmanın sonuçlarını yansıttığına dikkat çeken araştırmacılar, salgın ile mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, aşılama sonucunda elde edilecek sonuçların incelenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca aşısının üretiminde de yer almıştı. Almanya’da bu aşı, özellikle daha genç kadınlarda görülen beyinde pıhtı atma riski nedeniyle artık 60 yaşından büyüklere yapılıyor.

Reuters/ DA, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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