 Covid-19 hastalarını ″Acı çekmesin″ diye öldüren doktor tutuklandı | ALMANYA | DW | 20.11.2020

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ALMANYA

Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde görev yapan bir başhekim, yoğun bakımda tedavi gören iki ağır Covid-19 hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı. Doktor savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.

Sembol Fotoğraf

Sembol Fotoğraf

Almanya'da Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağır olan iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan bir başhekim tutuklandı. Essen Savcılığı ve Essen Polisi'nden yapılan açıklamada, Essen Kliniği'nde görev yapan 44 yaşındaki başhekimin, hastalarına kasıtlı ve yasa dışı bir biçimde, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören 47 ve 50 yaşlarındaki iki Covid-19 hastası, 13 ve 17 Kasım tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti.

Zanlı başhekimin ifadesinde ölüm vakalarından sadece biri hakkında konuştuğu ve itirafta bulunduğu belirtildi. Nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı çıkarılan doktorun ifadesinde, büyük acılar çeken hastasının acılarına son vermek istediğini ifade ettiği bildirildi.

Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise, tutuklanan başhekimin geçen şubat ayında göreve başladığı aktarılarak, "Hekimin iki vakada, ölmek üzere olan hastalarına, ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruluyor" denildi.

Klinik yönetiminin, ölüm vakalarından kuşkulanarak derhal Savcılığa ihbarda bulunduğu belirtiliyor. 

dpa,AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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