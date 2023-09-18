Covid-19: Almanya'da yeni aşılama sezonu başladı

Almanya'da koronavirüsün yeni alt varyantlarına karşı da etkili olan aşılar, risk gruplarına yapılmaya başladı. Hatırlatma dozu nedir, kimlere öneriliyor ve ne zaman yaptırılmalı? İşte yanıtlar:

Almanya'da Covid-19'a karşı koruyucu aşılama sezonu 18 Eylül itibarı ile start aldı. Koronavirüsün mevcut yeni alt varyantlarına karşı da etkili olduğu belirtilen hatırlatma dozları öncelikle risk gruplarına öneriliyor.

İlk etapta BioNTech aşısının dağıtımının yapıldığı, ülke genelinde doktor muayenehaneleri ve yetkili eczanelerde aşının yaptırılabileceği açıklandı.

Kaç aşı temin edildi?

Sağlık Bakanlığı, 2023/2024 aşılama sezonu için BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen 14 milyon dozun temin edildiğini, Kasım ayına kadar bu dozların dağıtımının tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca AB’nin cuma günü yeşil ışık yaktığı yeni Moderna aşısının yanı sıra Novavax aşısının da yaptırılabileceği belirtildi.

Bu aşılarda yeni olan ne?

Diğer virüsler gibi koronavirüs de sürekli mutasyona uğruyor ve yeni varyantlar, yeni alt varyantların da ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor.

Koronavirüs, diğer virüsler gibi sürekli mutasyonu uğruyor. Fotoğraf: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Hem BioNTech hem Moderna aşılarının, Omicron alt varyantı olan XBB.1.5'e uyarlandığı açıklandı. Bu varyant, 2022'den bu yana koronavirüsün en yaygın olanı ve daha önce Covid-19 olmuş kişilerin yeniden hastalanmasına yol açabiliyor. Hatırlatma aşılarının ise daha iyi koruma sağladığı belirtiliyor.

Hatırlatma dozlarının amacı ne?

Hatırlatma dozlarının bağışıklık sisteminin hafızasını tazelediği, enfeksiyona ve ağır hastalık seyrine karşı korumayı artırdığı vurgulanıyor.

Hatırlatma aşısının, son Covid-19 aşısından ya da hastalanmış kişilerde enfeksiyondan 12 ay sonra, tercihen de sonbaharda yapılması öneriliyor. Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) iki aşı arasında en az altı aylık bir süre geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kimler aşı olmalı?

Almanya'nın Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) yıllık hatırlatma dozunu artık sadece hastalığın ağır seyretmesi riski bulunanlar ile enfekte olma riski yüksek olanlara öneriyor.

60 yaşın üzerindeki kişiler, 6 aydan büyük ve başka hastalıkları olanlar, bakım evlerinde yaşayanlar, doktor, hemşire ve hasta bakıcılar gibi sağlık alanında çalışanlar, bu kapsamda değerlendiriliyor. Yine yüksek risk gruplarında yakınları olanların da aşı olması öneriliyor.

Hatırlatma dozu şu aşamada sadece risk gruplarına öneriliyor. Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Sağlıklı çocuklar ve ergenlerin artık aşı olmasının gerekli olmadığı belirtiliyor.

İki doz ve bir de hatırlatma doz serisini yaptırmış 18-59 yaş aralığındaki kişiler için de hatırlatma dozu bu aşamada gerekli görülmüyor.

Ancak vaka sayılarındaki artışın yakından izleneceği, buna göre gerektiği takdirde hatırlatma dozlarının diğer gruplara önerilebileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı riskli gruplara çağrı yaptı

Alman Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, risk grubunda bulunanlara hatırlatma dozunu yaptırma çağrısı yaparken, bunun hastalığın ağır seyretmesini önlediğinin altını çizdi.

Ayrıca hem Lauterbach hem RKI Başkanı Lars Schaade, gönüllü olarak bireysel önlemlerin alınmasını önerdi. Solunum yolu hastalıklarında kişilerin kendilerini 3 ila 5 gün süreyle izole etmesinin faydalı olduğu belirtildi.

Hatırlatma dozu grip aşısı ile aynı anda yaptırılabilir mi?

Evet, koronavirüs aşıları grip aşısı ile birlikte yaptırılabiliyor. Sadece Nuvaxovid aşısının grip aşısıyla arasında 14 gün bulunması gerektiği belirtiliyor.

RKI'nin paylaştığı bilgiler, son bir kaç haftadır vaka sayılarında artış olduğunu gösteriyor. 4-10 Eylül tarihleri arasında Almanya’da 6 bin 776 Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Bundan önce açıklanan vaka sayısı 2 bin 500 dolayındaydı.

Uzmanlar gerçek vaka sayının bundan daha yüksek olduğuna, insanların test yaptırmadıklarına dikkat çekiyor.

Ağır vaka sayılarında artış bekleniyor mu?

Bayerischer Rundfunk'a açıklama yapan Regensburg Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Direktörü Bernd Salzberger, sonbaharda yeni bir salgın dalgası beklediklerini, ancak toplumdaki temel bağışıklık sayesinde daha az ağır vaka olacağı öngörüsünden yola çıktıklarını söyledi.

Almanya’da kış aylarında vaka sayılarında artış olması beklenirken, ağır vaka sayılarında büyük artış öngörülmüyor. Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Bremen'deki Leibniz Enstitüsü'nden salgın hastalıkları uzmanı Hajo Zeeb de aynı görüşte. Zeeb, ağır vaka sayılarında artış beklemediklerini, hastanelerde doluluk oranlarının da ciddi oranda artmasını öngörmediklerini söyledi. Ancak Zeeb, yine de dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

AFP / DA, EC

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