Corona virüsü ABD'ye ulaştı

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü ABD’ye de ulaştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından Seattle’da hastalanan ve tedavi altına alınan kişinin Vuhan'da görülen Corona virüsünü taşıdığı kesinleşti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) söz konusu haberleri doğruladı. Hastanın durumunun iyi olduğunu belirten merkez Atlanta ve Chicago’daki havalimanlarında sağlık kontrollerinin artırılacağını duyurdu.

Çin'de vaka sayısı artıyor

Çin'de yeni tespit edilen akciğer hastalığına sebep olan Corona virüsü dünya genelinde endişeye yol açıyor. Çinli yetkililer sadece bugün içerisinde 77 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladılar. Çin'de böylece Corona virüsü bulaşan kişi sayısı 300'ü buldu. Yüzlerce kişinin de virüs bulaşmış olma ihtimaline karşın gözlem altında tutulduğu bildiriliyor. İnsandan insana bulaştığı tespit edilen virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise altıya çıktı. Ölenlerin tamamı Çin'de.

Hastalık Çin dışında, Tayland, Japonya ve Güney Kore'de de görüldü. Avustralya ve Filipinler'de ise birer kişi, hastalığa yol açan virüs taşıma ihtimaline karşın müşahade altına alındı. Bu kişilerin tamamı kısa süre önce Çin'de bulunmuştu. Avrupa'da şimdiye kadar Corona virüsü belirtileri gösteren kişilere rastlanmadı. Ancak virüsün bulaşma olasığına karşın çok sayıda ülke sınır kontrollerini artırma kararı aldı.

Türkiye ve Almanya'da havalimanları virüsün yayılma ihtimaline karşı harekete geçti.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, virüs nedeniyle Çin'den İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantı ile anlattı. Toplantıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çin'den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı. Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.

Uçakta virüslü yolcunun tespit edilmesi durumunda ilk olarak yolcunun havalimanında özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak hastanın karantina odasına götürüleceği, buradaki işlemlerin ardından da ilgili sağlık kurumlarına gönderileceği belirtildi. Öte yandan THY'nin Çin'den İstanbul'a yaptığı seferlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Çin'den İstanbul'a THY'nin yanı sıra Çin Güney Havayolları (China Southern Airlines) ile Sichuan Airlines tarifeli sefer yapıyor.

Almanya’da hazırlık

Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt'u işleten Fraport firması sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, virüse hazırlıklı olduklarını duyurdu. Sözcü yetkili makamlar ve diğer havalimanlarıyla iletişim halinde olduklarını söyleyerek, "Şu anda ek önlem alınmasını gerekli görmüyoruz" dedi. Sözcü havalimanının geçmiş yıllarda yaşanan virüslerden gerekli dersleri çıkardığını, hazırlıklı olunduğunu, kurtarma ekiplerinin olası bir virüsün belirtilerine karşı gerekli eğitimleri aldığını kaydetti. Frankfurt’tan virüsün görüldüğü Çin’in Vuhan kentine doğrudan uçuşlar yapılmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’de hızla yayılan virüs nedeniyle çarşamba günü Cenevre'de kriz zirvesi düzenleme kararı almıştı. Açıklamada Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtilmişti.

Corona virüsüne ilk kez geçen yıl Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde rastlanmıştı.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

DW, AFP, DHA / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe