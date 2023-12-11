COP28: Guterres'ten fosil yakıt uyarısı

BM İklim Zirvesi (COP28) sona yaklaşırken, BM Genel Sekreteri Guterres'ten fosil yakıtlarla ilgili uyarı geldi. Guterres, zirvenin başarısının fosil yakıtların terk edilmesi ile ilgili uzlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Dubai kentinde düzenlenen BM İklim Değişlikliği Konferansı'nın (COP28) yarın sona ermesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve sona ermeden önce BM üyesi ülkelere fosil yakıtların terk edilmesi konusunda uzlaşma sağlanması çağrısı yaptı.

Zirvenin başarısının katılımcı ülkelerin fosil yakıtların terk edilmesi konusunda anlaşma sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olduğunu belirten BM Genel Sekreteri, bunun bütün ülkelerin eş zamanlı olarak fosil yakıtların kullanımından vazgeçmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Guterres, "Zirvenin başarısının mihenk taşlarından biri, fosil yakıtların terk edilmesi konusunda uzlaşma sağlanması ve bunun 2050 yılındaki 'sıfır emisyon' ve küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırılandırılması hedeflerini de kapsaması" şeklinde konuştu.

BM İklim Zirvesi'nde 200 dolayında katılımcı ülkenin 2015 yılında kabul edilen Paris iklim hedeflerine ne şekilde ulaşılabileceği ile ilgili bir yol haritası üzerinde uzlaşmaya varması bekleniyor. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 derece ile sınırlandırılması.

BM İklim Zirvesi Dubai'de düzenleniyor Fotoğraf: Amr Alfiky/Reuters

Petrol ihracatçısı ülkelerin veto etmesi bekleniyor

Ancak küresel toplum bu hedefe ulaşmaktan oldukça uzak. Bu nedenle özellikle Avrupa Birliği (AB) ve ABD, fosil enerjilerin kullanımının terk edilmesinin iklim anlaşmasına bir yükümlülük olarak dahil edilmesini talep ediyor. Özellikle petrol ihracatı yapan ülkeler ise bu talebe karşı çıkıyor.

Müzakereci ve gözlemcilerin hafta sonu verdiği bilgilere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi çok sayıda ülkenin fosil yakıtların terk edilmesine ilişkin bir maddenin yeni iklim anlaşmasına dahil edilmesini veto etmesi bekleniyor.

En büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, Rusya ile birlikte COP28'in ana gündem maddesinin emisyon kaynakları ile mücadeleden ziyade emisyonların azaltılması olması gerektiğini savunuyor.

Reuters, dpa, AFP/BÖ,JD

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