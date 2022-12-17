  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Yeryüzünde ekosistemin devamı için hayati öneme sahip bal arıları
Yeryüzünde ekosistemin devamı için hayati öneme sahip bal arılarıFotoğraf: A. Skonieczny/imageBROKER/picture alliance
Doğa ve ÇevreKüresel

COP15: Biyoçeşitlilik büyük tehdit altında

24 dakika önce

Kanada'nın Montreal kentinde yapılan BM Biyoçeşitlilik Konferansı'na (COP15) katılan uzmanlar, canlı türlerinin yok olma tehdidi ile ilgili son derece ciddi uyarılarda bulundu.

https://p.dw.com/p/4L6OL

Kanada'nın Montreal kentinde devam eden Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'na (COP15) katılan uzmanlar, dünya üzerindeki canlı türlerinin çeşitliliğinin, insanlığın devamı için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Konferansa katılan ülke temsilcilerine sunulan ve buradaki tüm toplantılara temel oluşturan konuyla ilgili bazı veriler şöyle:

Yok edilen alanlar

Dünya Biyoçeşitlilik Konseyi'nin (IPBES) araştırmalarına göre yerküre üzerinde kara alanlarının günümüzde yalnızca dörtte biri doğal halinde varlığını sürdürüyor. Dörtte üçlük bir bölüm ise insanlar tarafından, örneğin ormanların yok edilmesi ya da tarlaya dönüştürülmesi gibi sebepler nedeniyle değiştirilmiş durumda. Okyanusların yüzde 66'sı insanların etkisi altında iken, sulak alanların yüzde 85'i tamamen yok olmuş durumda.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) de, dünya üzerindeki kara alanlarının üçte birinin "orta ya da üst seviyede hasarlı" olduğunu bildirdi. Bu alanlar yeniden rehabilite edilebileceğini belirten IPBES, böylesi bir çalışmanın çok verimli olacağını vurguluyor. Geçen Mart ayında Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) üyeleri, "10 milyar dönüm tahrip olmuş alanın, 2030 yılına dek rehabilite edilme faaliyetinin hızlandırılması" konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu hedef Montreal'deki konferansın da gündem maddelerinden biri.

Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında ilk sıralarda yer alan Francois yaprak maymunu
Çin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında ilk sıralarda yer alan Francois yaprak maymunuFotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua/picture alliance

Tehlike altında olan türler

IPBES'in aktardığı bir başka veriye göre dünya üzerinde var olan yaklaşık sekiz milyon hayvan ve bitki türünden bir milyonu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu da, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin, tehlike altında olan türleri sıraladığı kırmızı listedeki yaklaşık 42 bin türden 20 kat daha fazla bir orana tekabül ediyor. Ancak Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin çalışması, sadece hakkında iyi bilimsel veriler bulunan 150 bin tür üzerinden yapılmış.

Dünya Biyoçeşitlilik Konseyi, yapılan en temkinli tahminlere göre dahi böcek türlerinin yüzde 10'unun, bir başka deyişle yaklaşık 660 bin böcek türünün yok olma tehdidi altında olduğunu bildiriyor. Bu konuda en kritik nokta, polinatör olarak da bilinen, ekosistemin korunması açısından hayati öneme sahip böceklerin yok olmasının yaratacağı son derece olumsuz etki. Zira insanların gıda olarak kullandığı bitkilerin dörtte üçü, çeşitli arı ve kelebek türlerinin yanı sıra pek çok diğer böcek türlerinin tozlaşmayı sağlaması sayesinde yetişiyor.

Bilim insanlarına göre, bitki ve hayvan çeşitliliğini tehlikeye atan  en önemli unsurlar, canlıların yaşam alanlarının yok edilmesi, kara alanlarının aşırı kullanımı, iklim değişikliği ve işgalci canlı türlerinin yayılması.

Brezilya'nın Manaus kenti yakınlarındaki yağmur ormanlarında yapılan tahribat - (08.07.2022)
Brezilya'nın Manaus kenti yakınlarındaki yağmur ormanlarında yapılan tahribatFotoğraf: Bruno Kelly/REUTERS

Ekonomi ve doğa

Dünya genelinde ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının yarısından fazlası, 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre doğa sayesinde elde ediliyor. Buna göre ekonominin pek çok alanında, işleyen bir tohumlama sürecine, su kalitesinin iyi seviyede olmasına ve hastalıkların doğa tarafından kontrol edilmesine ihtiyaç duyuluyor. Ekolojik sistemin bozulmasından ise en fazla inşaat sektörü etkilenirken, bunu tarım sektörü ve gıda/içecek sektörleri takip ediyor.

Zararlı sübvansiyonlar

Business for Nature adlı örgütün tahminlerine göre dünyada her yıl toplamda yaklaşık 1,8 trilyon dolar sübvansiyonlar, doğanın tahribine neden oluyor. Bu rakam dünya genelindeki gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine denk geliyor. Birleşmiş Milletler'in verileri de, çiftçilere aktarılan yılda 470 milyar doların, "Çevreye ve sosyal hayata zarar veren fiyat deformasyonlarına" neden olduğunu ortaya koyuyor. Montreal'deki COP 15'te, söz konusu sübvansiyonların yılda en az 500 milyar dolar azaltılması tartışılan konulardan biri.

 

AFP / ET,EC

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili açıklama

Politika47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih5 saat önce
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet6 saat önce
Sembol fotoğraf: Yatakta yatan hasta bir çocuk ve yanı başında ilaçlar, fincan, mendil...

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Almanya'da ilaç krizi çocukları vurdu

Sağlık6 saat önce

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı

Sağlık16 Aralık 2022
Türkei Vorsitzdende der türkischen Oppositionsparteien CHP

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

Politika16 Aralık 2022

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Politika15 Aralık 2022
Ana sayfaya dön