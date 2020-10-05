Conley: Trump'ın virüsü bulaştırma riski yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley dokuz gün önce koronavirüse yakalandığı açıklanan Başkanın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray aracılığıyla yapılan açıklamada Trump'ın Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) kriterleri uyarınca karantinayı sonlandırabileceğini söyleyen Conley, Trump'ın izolasyon kurallarının kalkması için bütün gereklilikleri yerine getirdiğini belirtti. Conley, son verilere göre Turmp'ın koronavirüsü başkalarına bulaştırma riskinin bulunmadığını kaydetti. Trump'ın ateşinin olmadığını ve daha önce yaşadığı semptomların da iyileştiğini söyleyen Conley, 74 yaşındaki Başkan'ın işe dönmesinin ardından sağlık durumunu kontrol etmeye devam edeceğini kaydetti.

Doktor Sean Conley

Trump üç gün hastanede kalmıştı

1 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Trump, askeri bir hastanede üç gün tedavi görmüş Pazartesi günü de Beyaz Saray'a dönmüştü.Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak ikinci televizyon düellosu iptal edildi. Düelloyu organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu, Trump’a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen düelloyu kapalı stüdyo yerine video ile gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Trump'ın seçim ekibi sanal düelloya sıcak bakılmadığını belirterek reddetmişti. Biden ise sanal düelloyu kabul etmişti.

İki başkan adayı arasındaki üçüncü ve son düellonun 22 Ekim'de yapılması planlanıyor.

DW, AFP, dpa /HT,BÖ

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