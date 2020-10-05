 Conley: Trump′ın virüsü bulaştırma riski yok | DÜNYA | DW | 11.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Conley: Trump'ın virüsü bulaştırma riski yok

ABD Başkanı Trump'ın doktoru Conley, Başkan'ın virüsü başkalarıma bulaştırma riskinin bulunmadığını söyledi.

default

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley dokuz gün önce koronavirüse yakalandığı açıklanan Başkanın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray aracılığıyla yapılan açıklamada Trump'ın Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) kriterleri uyarınca karantinayı sonlandırabileceğini söyleyen Conley, Trump'ın izolasyon kurallarının kalkması için bütün gereklilikleri yerine getirdiğini belirtti. Conley, son verilere göre Turmp'ın koronavirüsü başkalarına bulaştırma riskinin bulunmadığını kaydetti. Trump'ın ateşinin olmadığını ve daha önce yaşadığı semptomların da iyileştiğini söyleyen Conley, 74 yaşındaki Başkan'ın işe dönmesinin ardından sağlık durumunu kontrol etmeye devam edeceğini kaydetti.

Doktor Sean Conley

Doktor Sean Conley

Trump üç gün hastanede kalmıştı

1 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Trump, askeri bir hastanede üç gün tedavi görmüş Pazartesi günü de Beyaz Saray'a dönmüştü.Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında  3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak ikinci televizyon düellosu iptal edildi. Düelloyu organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu, Trump’a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen düelloyu kapalı stüdyo yerine video ile gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Trump'ın seçim ekibi sanal düelloya sıcak bakılmadığını belirterek reddetmişti. Biden ise sanal düelloyu kabul etmişti.

İki başkan adayı arasındaki üçüncü ve son düellonun 22 Ekim'de yapılması planlanıyor.

DW, AFP, dpa /HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump seçim kampanyalarını sürdürecek

COVID-19 tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu. Trump, haftasonunda seçim meydanlarında olacak.  

Trump sanal düelloyu boykot ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci televizyon düellosunun sanal yapılması kararını reddetti. Trump, düelloya katılmak yerine taraftarlarıyla buluşacak.  

Benzer içerik

USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus

Trump hastane dışına çıktı 05.10.2020

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü hastaneden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılarak kendisini bekleyen taraftarlarına selam verdi. Trump'ın bu hareketi doktorların tepkisini çekti.

Coronavirus Arzneimittel Remdesivir

AB Remdesivir'den 500 bin doz daha sipariş etti 08.10.2020

AB Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. İlacın koronavirüs hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

Washington | Trump Ankunft Militärkrankenhaus

Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastanede tedavi altına alındı 03.10.2020

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump, "tedbir amaçlı" olarak hastaneye kaldırıldı. Trump daha önce, salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Bayramov: Ateşkes cenazelerin değişimi boyunca geçerli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan’la sağlanan ateşkesin cenazelerin değişimi tamamlanana kadar geçerli olacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  