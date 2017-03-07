Alman-Fransız siyasetçi, yazar.

Paris'teki 68 öğrenci hareketlerinin önde gelen isimlerinden biri olan Cohn-Bendit, "Kızıl Danny" lakabıyla ün saldı. Cohn-Bendit Fransa'dan sınır dışı edilmesinin arından Alman Yeşiller Partisi içerisinde aktif görev aldı ve çok sayıda kitap yazdı. DW Türkçe'nin Daniel Cohn-Bendit ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.Cohn.Bendit, Daniel