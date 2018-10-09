 CNN: Suudiler Kaşıkçı′nın sorguda öldüğünü açıklayacak | DÜNYA | DW | 15.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

CNN: Suudiler Kaşıkçı'nın sorguda öldüğünü açıklayacak

CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktaki sorgu sırasında öldüğüne dair bir rapor açıklamaya hazırlandığını bildirdi.

default

CNN International, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN'e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı'nın "ters giden bir sorgu" sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı'nın Türkiye'den kaçırılması olduğunu ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirtti.

Kaynaklardan biri, Suudilerin hazırladığı raporda, Kaşıkçı için planlanan operasyonun "izinsiz ve şeffaf olmayan" bir şekilde yürütüldüğü ve sorumluların cezalandırılacağı sonucuna varılacağını söyledi.

Kaynaklar, hâlen hazırlanma aşamasında olan raporda bazı değişikliklere gidilebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin elindeki ses kaydı

Türk yetkililer, son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsosluğuna girerken görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın içeride öldürüldüğüne inanıyor. Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu belirtmişti. Reuters haber ajansı da Türk yetkililerin ellerindeki kanıtları aralarında Suudi Arabistan ve ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerle paylaştığını bildirdi.

Cemal Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair yapılan açıklamaları reddedip 59 yaşındaki gazetecinin aynı gün konsolosluktan çıktığını savunmuştu.

Olayla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi ekipleri, incelemelerde bulunmak için Pazartesi günü İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girmişti.

Trump'ın adi suç iması

CNN International'ın iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söyleyen Kral Selman'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktarmıştı. Trump, Kral ile yaptığı görüşmenin ardından olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" demişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan Kaşıkçı olayı için "adi suç" iması

ABD Başkanı Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Kralı Selman ile görüştü. Trump, olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" dedi. (15.10.2018)  

Yorum: Suudi Arabistan Kaşıkçı yüzünden "haydut devlet" olur mu?

FAZ yazarı Rainer Hermann yorumunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürüldüğünün kesinlik kazanmasının bütün Ortadoğu açısından sonuçları olacağı değerlendirmesini yapıyor. (12.10.2018)  

Suudi medyasından Kaşıkçı yorumu: Dış mihrakların işi

Suudi Arabistan medyası Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Türkiye ve Katar medyasının "rivayetler" yayarak karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti. (12.10.2018)  

Erdoğan ile Selman Kaşıkçı olayını görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayını görüştü. Erdoğan’a teşekkür eden Selman, ikili ilişkilerin güçlü olduğu mesajını verdi. (15.10.2018)  

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik. (09.10.2018)  

Benzer içerik

UK Jamal Khashoggi ARCHIV

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler 09.10.2018

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik.

Jamal Khashoggi

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin iddiaları reddetti 13.10.2018

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Kaşıkçı’nın Riyad’ın talimatı ile öldürüldüğüne dair iddiaları reddetti. Uluslararası düzeyde kaygı yaratan iddialara ilişkin IMF Başkanı Lagarde "dehşete kapıldığını" söyledi.

Donald Trump

Trump'tan Kaşıkçı olayı için "adi suç" iması 15.10.2018

ABD Başkanı Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Kralı Selman ile görüştü. Trump, olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ı geçen Cumartesi günü Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Trump: Türkiye'ye karşı hislerim değişti

ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ın serbest kalması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını yineledi. Trump, Türkiye hakkında iki gün öncesine göre "çok daha farklı hissettiğini" söyledi. 

FOTO-GALERİ

default

Münih’i sevmek için 10 neden

Bavyera’nın incisi Münih’i sevmek için 10 neden: 