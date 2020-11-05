CNN: Silahlı Trump yanlıları toplandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sonuçların henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlendi. Detroit ve Phoenix kentlerinde Başkan Donald Trump'ın destekçileri oy sayımının durdurulmasını isterken, New York'taki gösteride biraraya gelen Demokratların adayı Joe Biden yanlıları bütün oyların sayılmasını talep etti.

Arizona'da oy sayımı devam ederken, Associated Press (AP) ajansı ile Fox News televizyonu, eyalette seçimi Joe Biden'ın önde götürdüğünü duyurmasının ardından yaklaşık 200 kadar kişi seçim merkezinin önünde toplandı. Eyaletin başkenti Phoenix'te bulunan CNN televizyonu muhabiri, oy sayım işlemlerinin sürdüğü merkezin önünde toplanan Trump yanlısı kalabalıkta, bazı kişilerin ellerinde otomatik silahlar olduğunu aktardı.

Pennsylvania'daki göstericiler

Kalabalık, ABD medyasının "Çalmayı bırakın!" ve "Benim oyumu da say" şeklinde sloganlar attı. Bunun üzerine binaya girişlerin kapatıldığı, gazetecilerin de binadan çıkartıldığı belirtildi. Maricopa County seçim kurulu, oy sayım işlemlerinin sürdüğünü açıkladı. Edison Research'ın tahminlerine göre oyların yüzde 86'sının sayıldığı eyalette Biden'ın oyların yüzde 50,5'ini, Trump'ın ise yüzde 48,1'ini aldığı belirtiliyor. Arizona'da seçimi önde tamamlayan aday 11 delege kazanacak.

Michigan'da seçim merkezine girmeye çalıştılar

Michigan'ın Detroit kentinde de Trump yanlıları seçim merkezine zorla girmeye çalıştı. Associated Press ajansının Demokratların adayı Biden'ın seçimi kazandığını duyurumasından kısa bir süre önce çok sayıda kişi kentteki seçim merkezinin önünde toplandı.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, öfkeli kalabalığın seçim merkezine girmeye çalıştığı ve polisin kalabalığı oyların sayıldığı yerden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Kalabalığın "Oyları saymayı durdur!" ve "Oy vermeyi durdur" sloganları attığı duyuluyor. Michigan'daki gösteriler öncesinde Cumhuriyetçiler, oyların sayılmasının durdurulması için ilgili mahkemeye başvurmuştu.

New York'taki göstericiler

Oyların tamamının sayılması istendi

New York City'den Seattle'a kadar farklı kentlerde Biden yanlıların düzenlediği gösterilerde ise oyların tamamının sayılması talep edildi. New York City'de de gösteriler sırasında 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde düzenlenen Trump karşıtı gösterilerde ise polisin verdiği bilgilere göre 10 kişi gözaltına alındı. Eyalet Valisi Kate Brown, şiddet olaylarını önlemek için Ulusal Muhafızların görevlendirildiğini duyurdu.

Reuters,AP,dpa/JD,HS

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