CNN muhabiri Acosta'ya akreditasyonu iade edildi

Amerikan CNN televizyonunun Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta ile ilgili akreditasyon anlaşmazlığı sona erdi. Beyaz Saray süresiz akreditasyonunu Acosta'ya iade etti. Bunun üzerine CNN de Yüksek Mahkeme'de Başkan Donald Trump ve hükümet temsilcileri hakkında açtığı davayı geri çekti. CNN "davaya artık gerek kalmadığını” duyurdu.

Donald Trump’ın 7 Kasım'daki basın toplantısı sırasında Acosta’nın göçmenlerle ilgili sorusuna sinirlenerek yanıt vermiş, muhabirin başka bir soru sormak ve mikrofonu bırakmak istememesi üzerine "Doğrusu bu ülkeyi benim yönetmeme izin vermelisin. CNN için çalışıyorsun ve bunu iyi yapsaydın reytingleriniz çok daha iyi olurdu, yeter!" demişti.

Acosta'nın tartışma sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanının elini ittiği görüntüler basına yansımış, ardından da görüntüler üzerinde oynanmışolduğu öne sürülmüştü.

CNN Washington'daki bir mahkemede açtığı davada akreditasyon iptalinin Anayasa tarafından teminat altına alınmış olan basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini savunmuştu. Beyaz Saray ise Başkan Trump'un muhabirlerle ilgili geniş yetkilere sahip olduğu tezini öne sürmüştü.

Yeni kurallar

Yetkili hâkim 16 Kasım'da hukuki anlaşmazlık esas olarak karara bağlanana kadar Acosta'ya akreditasyonunun iade edilmesine hükmetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada CNN muhabirine akreditasyonunun geri verildiği ancak Acosta'nın Beyaz Saray muhabirleri için hazırlanan yeni kurallara uymasının gerektiği belirtildi. CNN yeni kuralların, Başkan izin vermediği takdirde muhabirlerin sadece tek bir soru sormalarına izin verdiğini ve soru soranların istendiği zaman mikrofonu iade etmelerini öngördüğünü duyurdu.

Beyaz Saray muhabirleri birliği, büyük Amerikan medyası ve Başkan Trump'a yakınlığıyla tanınan Fox News televizyonu da anlaşmazlıkta Acosta ve CNN'e destek vermişti.

Nisan ayında yapılacak Beyaz Saray muhabirleri balosundaki konuşmayı bir tarihçinin yapacağı açıklandı. Muhabirler balosunda şimdiye kadar komedyenler ve yönetimi sert dille eleştiren kişiler söz almaktaydı.

DW, epd/AG, GA

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