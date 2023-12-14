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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

CNN: İsrail’in attığı bombaların yarıya yakını güdümsüz

14 Aralık 2023

ABD Başkanı Biden’ın İsrail’i Gazze’ye bombardımanlarda ayrım gözetmemekle eleştirmesinin ardından CNN, istihbarat kaynaklarına dayandırarak İsrail’in attığı bombaların yarısına yakınının güdümsüz olduğunu bildirdi.

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Gazze Şeridi'nde İsrail hava saldırısı
Gazze Şeridi'nde İsrail hava saldırısıFotoğraf: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i Gazze'de yürüttüğü operasyonda ayrım gözetmemekle eleştirmesinin ardından Amerikan CNN televizyonu, İsrail'in Gazze'ye attığı bombaların yarısına yakınının güdümsüz olduğunu bildirdi.

CNN International'ın ABD istihbaratının değerlendirmelerine dayandırdığı haberde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye havadan attığı bombaların yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 45'inin güdümsüz olduğu kaydedildi. CNN, haberini Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi tarafından derlenen analizi gören üç kaynağa dayandırdığını bildirdi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan İsrail operasyonlarında şimdiye kadar havadan karaya 29 bin bomba kullanıldığı tahmin ediliyor.

Güdümsüz füzeler, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Gazze Şeridi gibi bölgelerde sivil ölüm riskini artırıyor. CNN'in haberle ilgili görüşüne başvurduğu İsrail ordu sözcüsü Nir Dinar ise kullandıkları cephanelerin türü ile ilgili bilgi vermediklerini kaydetti.

İsrail'e de ABD'ye de baskı artıyor

Biden'ın açıklamaları ve Amerikan istihbaratının analizinin basına yansıması, İsrail ile ABD arasında Gazze savaşı ile ilgili görüş ayrılıklarının kamuoyuna giderek daha fazla yansıdığı bir döneme denk geldi. Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in bombardımanlarının ayrım gözetilmeden yürütüldüğü eleştirisinde bulunmuş, sivil kayıpların daha da artmasının İsrail'e yönelik uluslararası desteği olumsuz etkilediği uyarısı yapmıştı.

Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim'den bu yana İsrail operasyonları sonucu en az 18 bin 608 Filistinli öldü, 50 bin 594 kişi yaralandı. Bina enkazları altında halen ulaşılamayan binlerce ceset bulunduğu tahmin ediliyor.

Sullivan'dan kritik İsrail ziyareti

Ancak ABD yönetimi de İsrail'e verdiği destek nedeniyle giderek artan uluslararası baskı altında. ABD'nin veto yetkisine sahip daimi üye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kalıcı ateşkes çabalarını bloke etmesi eleştirilere neden oluyor.

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da sivil ölümler konusunda daha dikkatli olunması konusunda "ciddi bir mesaj" iletmek üzere İsrail'e iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sullivan'ın İsrail temasları öncesinde yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşeceğini ve "son derece ciddi istişarelerde" bulunacağını belirtti. Kirby, Sullivan'ın İsrailli yetkililerle "sivil kayıpların azaltılması için daha titiz olunması çabalarını" görüşeceğini kaydetti.

DW/BK,JD

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