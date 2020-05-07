Clearstream Banking ve Euroclear Bank TL işlemlerini askıya aldı

Clearstream Banking ve Euroclear Bank 18 Mayıs itibarıyla ortak iletişim platformları üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemleri askıya aldıklarını açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre Clearstream Banking web sitesinden yapılan açıklamada Bridge isimli ortak iletişim platformu üzerinden yapılan Türk Lirası cinsi işlemlerin "Türk Lirasına koronavirüs nedeniyle getirilen likidite kısıtlamaları" nedeniyle artık elverişli koşullarda takas edilemeyeceği için geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Bluebay Asset Management’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu karar sonrası Türk lirasında işlem yapmanın zorluklarını daha da arttıracağını söyledi.

Dolar/TL kuru 7 Mayıs tarihinde 7,26'yı aşarak tarihi rekor kırmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS‘in Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği gerekçesiyle işlem yasağı getirmişti. BDDK 11 Mayıs‘ta bu yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.

DW / SSB, HT

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