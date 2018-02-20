 Cinsiyet ayrımcılığı davasında tartışmalı karar | YAŞAM | DW | 16.08.2019

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YAŞAM

Cinsiyet ayrımcılığı davasında tartışmalı karar

Almanya’da mahkeme, 9 yaşındaki bir kızı erkek korosuna almayan devlet korosunu haklı buldu. Mahkeme, koronun kararını sanat özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

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Berlin İdare Mahkemesi, erkeklerin oluşturduğu Berlin Devlet ve Katedral Korusu'na alınmayan 9 yaşındaki kız çocuğunun, "cinsiyet ayrımcılığı” davasında kararını verdi.

Kız çocuğunu, 500 yıldır yalnızca erkeklerin alındığı devlet korosuna kabul etmeyen koro yönetimini haklı bulan mahkeme, bu kararın hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti. Mahkeme gerekçesinde "bir koronun akustik tarzı sanat özgürlüğünün bir parçasıdır” görüşünü ortaya koydu.

Berlin'deki Sanat Üniversitesi bünyesindeki koroda 250 erkek çocuğu ile 75 genç erkek eğitim alıyor. Mahkeme, kızların, ses rengi uyumlu olmadığı takdirde, salt erkeklerden oluşan bir koroya katılma talebinin geri çevrilebileceğine hükmederken, bu bağlamda Anayasa'nın sanat özgürlüğünü güvence altına alan 5'inci maddesinin öncelik taşıdığına dikkat çekti.

"Cinsiyet ayrımcılığı” itirazı

Üç saat süren duruşmada 9 yaşındaki kızın hem annesi hem avukatı Susann Braecklein, red kararının cinsiyet ayrımcılığı olduğunu söylemiş, üniversitenin cinsiyet ayrımcılığı yapmaksızın müzik eğitimine fırsat tanıması gerektiğini savunmuştu. Kızın reddedilme nedeninin yetenek ya da yetkinliğe dayandırılmadığını savunan Braecklein, kendilerine iletilen yazıda, "Talebinizin karşılanması mümkün değil. Asla bir kız çocuğu erkek korosunda şarkı söylemeyecektir” ifadelerine yer verildiğine dikkat çekmişti.

"Ses rengi uygun değil”

Duruşmada söz alan koro direktörü Kai-Uwe Jirka ise anatomik farklılıklar nedeniyle erkek korosunun özgün bir ses rengine sahip olduğunu, başvuran 9 yaşındaki kızın sesinin bununla uyumlu olmadığını söyledi.

Kabul etmeme kararında cinsiyetten öte kız ve erkek ses renklerindeki farklılıkların etkiliği olduğunu anlatan koro direktörü, "bize başvuran her çocuğu dinliyoruz. Şayet bir kız erkek korosunun ses rengini yakalarsa o vakit koroya alınır” diye konuştu.

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Daha bebeklikte başlayan cinsiyet ayrımcılığı

AFD, KNA/ DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe


 

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Daha bebeklikte başlayan cinsiyet ayrımcılığı  

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